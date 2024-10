Tijuana, B.C.- La mañana del miércoles, 2 de octubre, un grupo de enfermeros cubre incidencias del Hospital General de Tijuana se manifestó a las afueras de la institución para exigir justicia laboral al ser despedidos sin justificación.

Los afectados contaron que el lunes, 30 de septiembre, recibieron un mensaje al grupo de WhatsApp que tienen para recibir información sobre horarios de trabajo. En ese grupo la coordinadora les informó que la Secretaría de Salud en Baja California no había autorizado su recontratación.

“Fue un mensaje de WhatsApp, no fue nada por escrito, de hecho, también venimos a exigir ese oficio, si no, cómo nos podremos defender. Para ellos es simplemente un mensaje de WhatsApp a las 3 de la tarde. Se nos notificó a todos que ya ni estaremos laborando a partir del 1 de octubre. Cambio de gobierno, como quien dice, cambio de personal, es algo injusto”, Alexis Gerardo López Montes, enfermero afectado.

El enfermero de 27 años, compartió que tenía dos años y medio en el trabajo, de él dependen su madre y un hijo menor de edad. Lamentó que no le dieron tiempo para buscar un trabajo para solventar sus gastos.

Contó que entre los afectados hay madres solteras, algunas están embarazadas, y otras se encuentran en cuarentena porque acaban de ser mamás.

Con este despido, los sueños de estudiar la especialidad se ven truncados para Alexis López, ya que no cuenta con recursos para solventar este gasto. Dado que el contrato no indica que tengan derecho a antigüedad ni vacaciones, indicó que no tienen derecho a un finiquito.

La exigencia a las autoridades es que les den alternativas, sobre todo porque una semana atrás el titular de Imss Bienestar en Baja California, Miguel Romero, les aseguró que serían basificados, sin embargo, estás bases se entregaron a personas contratadas recientemente.

Gabriela Orduño fue contratada durante la contingencia sanitaria por Covid-19, en ese momento el gobierno le prometió una base que en casi cinco años que lleva en la institución no vio concretarse. Hoy es parte del grupo de enfermeras y enfermeros que están despedidos.

Con la transición de Isesalud a IMSS Bienestar, se les dijo que todo el personal sería contratado, pero no fue ashi.

“Mi coraje es que nosotros estando aquí, laborando, perteneciendo a la institución, contraten gente nueva ya con base, y nosotros que tenemos el tiempo nos digan que ya no vengan, no se me hace justo”, expuso Orduño.

Recordó que ella expuso su vida durante la etapa más fuerte de la pandemia con la esperanza de obtener una base y un mejor salario para darle un vida de calidad a sus padres y a su hija menor de edad, que dependen de ella.

A pesar que la promesa era una base por su trabajo durante esos años de pandemia, no obtuvo si quiera un contrato fijo o un interinato.

Explicó que el trabajo de un enfermero de cubre incidencias es aquel que está a disposición de la institución para cubrir a algun enfermero de base cuando este no podía trabajar, ya fuera por vacaciones o temas de salud. En los últimos cinco años trabajó sin parar, solo los 15 días sin gose de sueldo que tenía cada seis meses cuando su contrato finalizaba para no generar antigüedad.

Se buscó un posicionamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero indicaron que el tema compete al Imss Bienestar, quienes tampoco respondieron la solicitud de entrevista.