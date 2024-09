Esta semana varias personas fueron ejecutadas en Estados Unidos. El jueves, Oklahoma llevó a cabo la ejecución de un hombre por su participación en el asesinato a tiros del dueño de una tienda de conveniencia en 1992. Ese mismo día, Alabama ejecutó a otro hombre utilizando gas nitrógeno por segunda ocasión.

El primero de ellos, Emmanuel Antonio Littlejohn, de 52 años, fue sentenciado a muerte por su implicación en el tiroteo que acabó con la vida de Kenneth Meers, de 31 años, copropietario de la tienda de conveniencia Root-N-Scoot, en el sureste de Oklahoma City.

Littlejohn fue declarado muerto a las 10:17 horas tras recibir una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester, según informó Associated Press. Durante la ejecución, Littlejohn dirigió su mirada hacia su madre y su hija, quienes presenciaron el proceso, mientras permanecía atado a una camilla con una vía intravenosa en su brazo derecho.

“Mamá, ¿estás bien?”, preguntó Littlejohn, según la AP. “Estoy bien. Todo va a estar bien. Te amo”, respondió su madre, Ceily Mason.

La ejecución comenzó poco después de las 10 de la mañana. La respiración de Littlejohn se volvió dificultosa antes de que un médico lo declarara inconsciente a las 10:07 horas, informó AP. Fue declarado muerto minutos después.

LITTLEJOHN: UNA DE LAS PERSONAS EJECUTADAS EN ESTADOS UNIDOS

Littlejohn fue uno de las cinco personas ejecutadas durante la semana, después de que el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, un republicano, rechazara una recomendación de la junta de libertad condicional del estado de perdonarle la vida.

En agosto, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma votó 3-2 para recomendar la clemencia después de que los abogados de Littlejohn plantearan dudas sobre si él o un coacusado disparó el tiro que mató a Meers. Littlejohn reconoció su papel en el robo, pero negó haber matado a Meers.

“Quienes procesaron al señor Littlejohn también procesaron a su coacusado y alegaron que ambos eran los tiradores, por lo que utilizaron teorías contradictorias, argumentando ante cada uno de esos jurados que la persona en juicio era el verdadero tirador”, dijo recientemente a Newsweek Robin Maher, director ejecutivo del DPIC.

“De modo que el señor Littlejohn básicamente ha sido condenado por un delito por el que otra persona ya ha sido condenada”, agregó. En una declaración, Stitt explicó por qué se negó a conmutar la sentencia de Littlejohn a cadena perpetua sin libertad condicional.

“Estas decisiones son muy difíciles y no las tomo a la ligera. El señor Littlejohn asesinó a un hombre inocente hace 32 años mientras robaba una tienda de conveniencia. Un jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte. La decisión fue confirmada por varios jueces. Como gobernador defensor de la ley y el orden, me resulta difícil revocar unilateralmente esa decisión. Hoy se hizo justicia por esta vida perdida. Espero que esto sirva para cerrar el capítulo a las familias afectadas por este asesinato”.

Oklahoma ha realizado 14 ejecuciones bajo el mando de Stitt, tras reanudar la pena capital luego de una pausa de seis años en 2021. Littlejohn fue el tercer recluso ejecutado en Oklahoma este año.

EL CASO DE ALAN EUGENE MILLER

Otra de las personas ejecutadas, Alan Eugene Miller, de 59 años, fue declarado muerto a las 18:38 horas en una prisión del sur de Alabama, informó Associated Press. Fue condenado por matar a tres hombres (Lee Holdbrooks, Christopher Scott Yancy y Terry Jarvis) en tiroteos en sus lugares de trabajo en 1999. “No hice nada para estar aquí”, dijo Miller en sus últimas palabras que fueron amortiguadas por momentos por la máscara de gas con borde azul que cubría su rostro desde la frente hasta la barbilla.

Miller pidió a su familia y amigos que “cuidaran” a alguien, pero no estaba claro el nombre que dijo. Alabama había intentado ejecutar a Miller mediante inyección letal en 2022, pero el estado lo canceló tras no poder conectarle una vía intravenosa. Inicialmente, Miller impugnó el protocolo de gas nitrógeno, pero retiró su demanda en agosto tras llegar a un acuerdo con el estado. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

El método de gas nitrógeno utilizado para ejecutar a Miller implica colocar una máscara de gas respiratoria sobre la cara del recluso para que respire gas nitrógeno puro, quede privado de oxígeno y muera.

LAS PERSONAS EJECUTADAS CON NITRÓGENO

Alabama utilizó por primera vez este método para ejecutar a Kenneth Smith en enero. Algunos grupos de derechos humanos han calificado el método de inhumano.

El jueves, Miller se sacudió y tembló en la camilla durante unos dos minutos, con su cuerpo a veces tirando de las ataduras, informó AP, seguido por unos seis minutos de respiraciones entrecortadas periódicas antes de quedarse quieto.

En una conferencia de prensa después de la ejecución, el comisionado del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo que los movimientos eran anticipados. “No esperábamos nada nuevo”, dijo Hamm, explicando que el gas nitrógeno fluyó durante 15 minutos. “Todo salió según lo previsto y de acuerdo con nuestro protocolo”.

“JUSTIFICAN EL CASTIGO MÁXIMO”

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, dijo que la ejecución “se desarrolló como se esperaba. Aunque los métodos han cambiado con el paso de los años, el estado de Alabama sigue considerando que algunos crímenes son tan horrendos que justifican el castigo máximo. En Alabama, no negaremos justicia a las víctimas de asesinatos atroces”.

“Esta noche, a pesar de las campañas de desinformación de activistas políticos, abogados de otros estados y medios de comunicación tendenciosos, el Estado demostró una vez más que la hipoxia por nitrógeno es humana y eficaz. La ejecución de Miller se desarrolló como se esperaba y sin incidentes”.

Pero los testigos contradijeron la versión estatal de los hechos sobre una de las personas ejecutadas. “Fui testigo de la ejecución de Alan Miller con gas nitrógeno esta noche en Alabama”, escribió Lauren Gill, redactora de la revista Bolts en X.

“Una vez más, no salió como prometieron los funcionarios estatales. Miller luchó visiblemente durante aproximadamente dos minutos, temblando y tirando de sus ataduras. Luego pasó los siguientes 5 o 6 minutos jadeando intermitentemente en busca de aire”, acusó. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

