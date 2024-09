Han pasado casi 4 meses desde aquel controvertido 2 de Junio y la ciudadanía con respecto al resultado de la votación, esta divida en 3 grupos, unos, los que les vale lo que haya pasado, otros los que piensan que si fue legal y que la Claudia ganó por los programas de asistencia social, la capacidad de movilización y la popularidad de AMLO, a pesar de su desastrosa gestión, y el restante grupo, en los cuales me incluyo, que pensamos que fue un mega fraude orquestado por Palacio Nacional en contubernio con el INE y el Trife cooptados por AMLO. Voces como Ferriz de Con y otros, ya están alertando de lo que paso , en realidad Morena fue una minoría, desde la Claudia hasta diputados, senadores Gobernadores, EL DF, etc. además el fraude se cuajó con la decepcionante actuación de los partidos de oposición, los cuales con su estructura no cubrieron, vigilaron, el 60% de las casillas y la exitosa candidata Xochitl quien ganó, cándidamente, se rindió de buenas a primeras , y la ciudadanía que si hizo su chamba y acudió masivamente a votar ,ya que fue 70% de participación, pues se quedo pasmada, abandonada, ante el fraude, muy distinto a Venezuela ,que ahí sí, la oposición si se cuidó de poseer más del 90 % de las actas y así pudo demostrar quien realmente gano.

Aquí la cuestión es, sea que Morena haya ganado legal o ilegalmente , es claro que la ciudadanía no votó por las acciones que se han tomado recientemente, como la aprobación de ese engendro llamada reforma judicial, es decir Morena aun en el poder , no cuenta con el apoyo de la mayoría de la gente ,y eso significa que para gobernar lo tendrán que hacer en contra corriente por la resistencia civil que se mostrara en todos los rubros, además de las fuerzas geopolíticas externas que actúan sobre el país dada la estrecha relación que hay con Mexico y el mundo bajo diferentes tratados. Cuando un gobierno , no es popular , ni tiene el apoyo moral , ni anímico del pueblo para poder tener gobernabilidad , lo historia lo dice, debe hacerlo con mano dura, es decir con técnicas tiránicas, pues de lo contrario, ante la resistencia, caería en un caos. Claudia y Morena y por supuesto el Peje, saben que el pueblo realmente no los apoya, -al contrario la ciudadanía buscaba un cambio, por eso arropó y se volcó alrededor de Xochitl- , gobernaran con la culpabilidad interna que siente un ladrón aunque , no lo demuestren, y utilizaran todo el aparato del estado y la mano férrea para gobernar , que si la Claudia romperá con el Peje, que si se doblegara , es hasta cierto punto irrelevante , el sistema será dictatorial ,porque saben que el pueblo, en el fondo no los quiere, no los eligió ..en el remoto caso de que Claudia y su admón. dieran un golpe de timón , cortaran con el peje, y dejaran de hacer aberraciones y corrijan el tiradero que dejo AMLO, y pudiesen llegar ahora si mejoras reales a la población, como abasto de medicinas, seguridad , pues caeríamos en una "dicta blanda", hoy no sabemos cómo actuara Clàudia ya siendo Presidente (falta 1 semana).

Ahora bien, que pasara con la menguada oposición?, los partidos PAN, PRI y la ciudadanía organizada, no están muertos y aunque tendrán que labrar su destino cuesta arriba , darán la pelea para los próximos comicios y en las cámaras, ahí está por ejemplo Ricardo Anaya, quien ya volvió con todo a la política , con toda su capacidad , preparación y experiencia es una luz al final del túnel, en suma, vienen tiempos de gobierno férreo, pero sometido a fuerzas externas, que los obligaran a gobernar con cierto sentido común y una oposición que resurgirá de las cenizas , comandadas por líderes como Ricardo Anaya. N