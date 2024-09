Ante el rezago educativo que se registra en el país, donde 80% de los estudiantes de nivel primaria y secundaria vienen arrastrando un atraso en conocimientos escolares de hasta cuatro ciclos, Kumon se pronunció a favor de recuperar la educación de miles de niños y adolescentes: La empresa nipona se ha convertido en un aliado de padres de familia, empresas o incluso autoridades en ese propósito, destacaron directivos de la firma.

Anette Torre Camacho, alumna concluyente de Kumon que ha sido Embajadora Tec con estudios en España y ha participado en Olimpiadas de Matemáticas, destacó en conferencia de prensa, que México requiere construir su futuro y para ello es fundamental que se atienda el rezago educativo de más de 80% de los alumnos de nivel básico.

Kumon es una transnacional clasificada como la principal franquicia educativa en el mundo, presente en 60 países y especializada en matemáticas, lectura e inglés.

Anette Torre destacó que ella ingresó a “Kumon a los 13 años e hice mi examen de diagnóstico donde me di cuenta que no era tan buena y rápida como pensaba en matemáticas, y estudiar ahí me dio mucha seguridad y confianza”.

Con la base de estudios en Kumon logró obtener una beca para la preparatoria del Tec de Monterrey y también la obtuvo para la Universidad, lo que le permitió más adelante ser enviada a seguir sus estudios en España los que cursó con excelencia y posteriormente se convirtió en Embajadora Tec, ”impulsando la imagen de México en el extranjero”

“Kumon me cambió la vida”, dijo la estudiante de Contaduría y Administración.

En conferencia de prensa César Núñez Coronado, Gerente para la Zona Occidente de Kumon, dijo que así como Anette, miles de estudiantes pueden potencializar sus habilidades de estudio y alcanzar sus metas.

No obstante es necesario impulsar a los alumnos y para ello es óptimo clases extraescolares.

Dijo que en Hidalgo el rezago educativo en educación básica asciende a 600 mil personas, pero que en cifras generales existen 140 mil analfabetas, 180 mil personas no han culminado su instrucción primaria y 300 mil abandonaron su educación secundaria por motivos diversos, muchos de ellos de carácter económico.

Sobre las expectativas de una nueva administración de gobierno en México, el académico y franquiciatario Kumon Tulancingo, Richard Roberto Martínez, estableció que Kumon llegó al país hace más de 35 años y “ha visto pasar varias administraciones en las que se ha trabajado para apoyar a la educación”.

Por su parte Christian Raúl Banda Pérez, Gerente de Mercadotecnia y vocero de Kumon, habló sobre el desempeño de esta empresa a 35 años de haber llegado a México.

Hoy Kumon cuenta con más de 470 centros y más de 45 mil alumnos, en Hidalgo hay más de 12 centros y hay planes para abrir en nuevas ciudades de la entidad.

Dijo que este instituto está abierto a formar alianzas. Incluso empresas como Walmart y Liverpool están en pláticas y se han acercado también de gobiernos estatales como en Tepic, para hacer convenios que apoyen a la educación

Banda Pérez destacó que en educación hay tres factores básicos: la academia y padres de familia, las autoridades y las actividades extraescolares. Es en este último factor donde Kumon está apoyando a los demás sectores y refrendó el compromiso de esta institución por una educación de calidad y ser aliados tanto de padres de familia, como de escuelas y empresas e instancias de gobierno, dijo el directivo.

También presentaron Kumon Connect una tablet digital que los alumnos pueden acceder y con ello usar la tecnología a favor de sus estudios.

La tablet con lápiz digital y un software especializado que se programa de manera individual para cada caso y un orientador puede ir calificando y supervisando en tiempo real los avances del alumno.