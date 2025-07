Puebla, Pue. Tras la detención de Renato Romero Camacho, campesino del municipio de Ocotepec y activo defensor del agua y del territorio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier consideró que no puede intervenir directamente, porque se trata de una denuncia entre particulares y no involucra al Estado.

No obstante, el mandatario garantizó que estará atento sobre cómo se realizará el procedimiento jurídico para Renato, y buscará información que proporcione la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objetivo de contar con todos los detalles de esta situación.

“Le daremos el seguimiento que corresponde en la Fiscalía. No es un tema entre el Estado y un particular, es un tema entre un particular y un particular, no es un tema del gobierno, cuando una persona en estricto sentido ejerce un acto, ese acto tiene una consecuencia”, dijo.