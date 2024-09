¿Cuál es la diferencia entre cártel y clan?

Un cártel es una organización multinacional, con miles de colaboradores directos e indirectos y operan distintos rubros criminales, generando ingresos tasados en miles de millones de dólares. En la actualidad, solo existen dos cárteles en México: CJNG y Sinaloa.

El clan es una organización intermedia y tiene dos orígenes probables: el primero es que alguna vez fue cártel y después redujo drásticamente su tamaño, pero no es una pandilla de alto impacto, que es más pequeña aún, no se diga una pandilla común.

Por el contrario, puede tratarse de una pandilla de alto impacto que se hizo enorme, con un gran potencial de crecimiento, una “estrella en ascenso”. Así, un clan es un cártel en declive o una pandilla gigante y exitosa; en ese sentido, los cárteles no nacen o mueren siendo gigantes, sino que cambian de tamaño dependiendo de muchos factores más.

A septiembre de 2024, hay 10 clanes operativos en México y se presentan por orden alfabético.

1.-Organización Arellano Félix

Esta organización tiene tres lapsos: el primer lapso se da con la captura en 1989 de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara, que se escinde en dos grupos: Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa y, los hermanos Arellano Félix en Tijuana, Baja California.

El segundo lapso es la expansión y posterior consolidación como uno de los cárteles más poderosos de América Latina. y su tercera fase se da como clan local en Baja California, probablemente a partir de 2015 y posteriormente en 2017, mediante una alianza con CJNG.

2.-Organización Beltrán Leyva

Fue fundada por los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor, tras haber trabajado en el Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Joaquín Guzmán Loera, a cargo de dos grupos, Los Pelones, en Guerrero y Los Güeros, en Sonora.

Existen dos versiones respecto a su salida del Cártel de Sinaloa: la primera apunta a que la detención de Alfredo en 2008 se dio por una delación de Joaquín Guzmán a cambio de algún beneficio otorgado por el gobierno federal.

La segunda señala que Guzmán descubrió que los hermanos Beltrán Leyva no solo obtenían la parte que les correspondía de los ingresos del Cártel, sino que hacían un sinnúmero de negocios en Estados Unidos, que no le reportaban.

Los Beltrán Leyva operaron entre 2008 y 2017. Poco a poco se dio una diáspora de cuadros que emprendieron sus propias organizaciones, sobresaliendo Édgar Valdéz Villarreal.

De sus filas han emergido de pandillas de alto impacto, sobresaliendo: “Cártel del Centro”, “Cártel Independiente de Acapulco”, “Cártel del Pacífico Sur”, “Cártel de la Sierra”, “Guardianes Morelenses”, “Guerreros Unidos”, “La Oficina”, “Los Granados”, “La Nueva Administración”, “Los Mazatlecos”, “Los Pelones”, “Los Rojos” y, “Los Tequileros”.

3.-Organización Carrillo Fuentes

Esta organización operó bajo la dirección de Amado Carrillo Fuentes, discípulo de Rafael Aguilar Guajardo entre 1990 y 1997 y tras su muerte, la dirigió su hermano Vicente.

La vocación original del negocio era el trasiego de narcóticos en gran volumen y con la llegada de Vicente Carrillo al poder, se dio un vuelco en la especialización, abriéndose a delitos de alto impacto y reduciendo su exportación.

La familia Carrillo sigue incidiendo operando, vía residuos del Cártel de Juárez original y La Línea, en el entendido que el Nuevo Cártel de Juárez es una organización distinta.

4.-Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo inicia actividades como un grupo dedicado a traficar licor hacia los Estados Unidos en la época de la prohibición del alcohol. Su expertise le permitió expandirse en manos de Juan N. Guerra, para ir migrando del licor a los narcóticos.

Sesenta años duró esa maquinaria hasta la captura de su entonces líder Juan García Ábrego en 1996 y con la desaseada unción en 1999 de su relevo, Osiel Cárdenas Guillén, quien tras su captura, fue sustituido por su hermano Antonio y a partir de ahí, llegó un pleito sordo entre los delincuentes que aceptaron tal unción y los que se rebelaron abiertamente.

Esta malograda sucesión, combinada con la decisión de Los Zetas de tomar rumbos propios en enero de 2010, hizo que el Cártel del Golfo bajara de ser un cártel a clan y ya está cerca de cumplir 15 años de escisiones y pulverizaciones de sus filas.

De ahí han salido grupos, a ratos aliados y a ratos enemigos, ya sean Los Metros, Los Ciclones o, Los Escorpiones, con comportamientos claros de pandilla y no de clan.

5.-Cártel del Noreste

El Cártel del Noreste es una escisión de Los Zetas, a partir de la captura de Omar Treviño Morales, “Z-40”. En 2015, nacen Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste, ésta última dirigida por Juan Francisco Treviño Morales, hasta su captura en 2016 y relevado por Juan Gerardo Treviño Morales, “Huevo”, quien fue detenido en 2022.

Treviño Chávez creó a La Tropa del Infierno, encargándose de la guerra contra Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. Zetas Vieja Escuela cerró operaciones con la captura de José María Guízar Valencia, “Z-43”, en 2018.

6.-Cártel Santa Rosa de Lima

La organización nació en la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, Guanajuato y se especializa en el robo de combustible en gran escala y la extorsión.

Esta organización fue fundada por un expolicía, David Rogel Figueroa, quien contrató a José Antonio Yépez Ortiz, como mero operador. Durante años, Yépez fue escalando en la jerarquía del grupo hasta que en el 2017 se consolidó como su dirigente.

En 2019, Yépez y el Cartel del Golfo inventaron a las Fuerzas Especiales Grupo Sombra para defender a sus territorios, del embate de CJNG y acordó apoyo de Cárteles Unidos para atender el mismo propósito.

En 2020 Yépez fue capturado y se festejó como si hubiera sido aniquilada la organización, algo que no ha sido ni remotamente cierto. A la fecha, Santa Rosa de Lima sigue controlando buena parte de sus territorios criminales, pero ya muestra signos evidentes de hacerse pandilla de alto impacto.​

7.-Cártel de Tepito

Existen dos versiones respecto al origen de esta organización: la primera es que se dio como proyecto personal de Édgar Valdéz Villarreal, una vez independizado de la organización Beltrán Leyva, para generar una red criminal en la Ciudad de México.

La segunda radica en que fue un proyecto detonado por Juan Juárez Orozco, compadre de Arturo Beltrán Leyva y exitoso operador del Cártel de Sinaloa, quien tenía fuertes lazos con delincuentes en Tepito, además del Estado de México, Morelos y Quintana Roo.

Sea cual sea la versión correcta, el Cártel de Tepito es un proyecto impulsado por cuadros de la organización Beltrán Leyva y en todo caso, como una de tantos grupos de alto impacto emprendidos por ex integrantes del Cártel de Sinaloa.

8.-Nueva Familia Michoacana

Dicha organización ha tenido cuatro lapsos: el primer lapso transcurre entre 1980 y 1990, como grupo paramilitar que combatía en ciertas zonas de Michoacán a la tala clandestina. El segundo lapso se da en los años noventa, cuando se asocian con el Cártel del Golfo para eliminar al entonces poderoso Cártel Valencia.

El tercer lapso inicia en 2011, cuando el liderazgo quedó en manos de José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, al tiempo que sus ex asociados se llamaron Los Caballeros Templarios, al mando de Enrique Plancarte Solís, y Servando Gómez Martínez.

La versión más reciente, desde 2012, es la Nueva Familia Michoacana con los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, cercanos a Felipe Viveros García, encargado, junto con su hermano Bartolo, del estado de Guerrero y parte del Estado de México, que a su vez dependía de José María Chávez Magaña, y éste reportaba a José de Jesús Méndez.

La Familia Michoacana pasa de cártel a clan cuando es erradicada de Michoacán y se queda en el Estado de México y Guerrero, sin olvidar la captura de Méndez. Los hermanos Hurtado Olascoaga se quedaron con la marca, cuando Bartolo Viveros fue detenido en agosto de 2011 al tiempo que su hermano Felipe fue detenido en diciembre del 2013 en Jalisco, previa delación a las autoridades por parte de los hermanos Hurtado Olascoaga.

9.-La Línea

El primer grupo criminal con ese nombre es el brazo armado del Cártel de Juárez que ha tenido como principal propósito defender las plazas bajo su control. Ahora mismo, opera como aliado del CJNG en contra del Cártel de Sinaloa, particularmente en Chihuahua.

Entre los dos opositores en esta guerra (Sinaloa y Juárez), hay grupos pequeños que operan para ellos y a ratos se declaran la guerra, como es el caso de Los Mexicles, usualmente cercanos al Cártel de Sinaloa.

La Línea sigue aliada con la pandilla estadounidense Barrio Azteca y suelen ser un obstáculo para las operaciones de Sinaloa, específicamente de la facción de Ismael Zambada. Habrá que considerar que el destino probable de La Línea y el Cártel de Juárez será similar al de Los Zetas y el Cártel del Golfo: la desvinculación completa.

Es de entenderse que La Línea termine como grupo paramilitar que ofrezca sus servicios a cambio de un porcentaje del negocio a atender, incluyendo a la organización Carrillo Fuentes y como ya se mencionó, a CJNG.

El segundo grupo que también se llama La Línea, es el de los hermanos Mario “El Grillo” y Armando “El Chivo” Provencio Briviescas, con operaciones en Baja California. Activos desde 2018, tienen nexos con la Mara Salvatrucha y distintas pandillas que operan en los Ángeles, California. Este grupo es una pandilla de alto impacto, no un clan.

10.-Nuevo Cártel de Juárez

El Nuevo Cártel de Juárez no es el Cártel de Juárez que impulsó Amado Carrillo, sino un proyecto familiar del grupo Manjarrez Alonso, que lo mismo admiten a antiguos cuadros de Vicente Carrillo que de integrantes del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.

César Daniel Manjarrez Alonzo, “El H2”, es el líder del clan y controla a la organización junto a sus hermanos Homero, “El H7” y José Alfredo, “El Harry”. Se trata de una familia que lleva décadas en la tala clandestina a escala industrial en Chihuahua.

Lo mismo tienen acuerdos con el verdadero Cártel de Juárez que, a través de su brazo armado, el Grupo Delta, con CJNG. De ahí la especie que el “Nuevo Cártel Jalisco Nueva Generación” trabaja en coordinación con el Nuevo Cártel de Juárez. Es un hecho que la caída de Ismael Zambada tendrá efectos en ese grupo, ya que los hermanos Manjarrez Alonso se han movido mediante acuerdos con CJNG y Sinaloa.

Apunte sobre el Grupo Anti Unión

Existen dos versiones sobre la incubación del Grupo Anti Unión, en el entendido que autoridades, investigadores y criminales defienden sólidamente a ambas: la primera es que fue fundado por delincuentes leales a Édgar Valdéz Villarreal, que decidieron enfrentar al Cártel de Tepito como respuesta a la lógica de Juan Juárez Orozco de estar con él o contra él.

La segunda es que fue fundado por una mixtura de criminales zonales y comerciantes de Tepito que estaban fastidiados del cobro de piso del Cártel homónimo, colocando como líder visible a Jorge Flores Conchas, “El Tortas”.

Considerando las alcaldías donde opera principalmente la Unión Tepito (Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) y donde hace lo propio la Anti Unión (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza) hay 4 polígonos de enfrentamiento cotidiano.

Tepito y Anti Unión pretenden dominar la mayor parte de la Ciudad de México, además de distintos municipios del Estado de México.

El futuro de los clanes en México

Dos son los clanes que tienen mayores probabilidades de ascender a cárteles, de la lista de los diez que han sido identificados: el Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana.

El primero es, en términos de poder de fuego, número de integrantes y diversidad de negocios, el clan más poderoso. El segundo ha tomado un notable impulso a manos de los hermanos Hurtado Olascoaga.

Los Zetas desaparecieron tras su escisión en Cártel del Noreste y Zetas Vieja Escuela. Por su cuenta, la tercera agrupación que los Zetas incubaron, Sangre Nueva Zeta, terminó a medio camino entre lo independiente y lo asociado a CJNG.

Si se considera que el Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana podrían ascender a cárteles, quedarían 8 clanes operativos, de los cuales el Cártel de Tepito es el único que tiene segura esa posición. El Cártel Santa Rosa de Lima ha sido fuertemente agredido por CJNG, por lo que es un hecho que descenderá a pandilla.

La organización Arellano Félix no presenta mayores movimientos, instalada en la comodidad de su posición como portero de Baja California, con cuota de por medio, como es el caso de la pandilla de los hermanos Provencio Briviescas.

Por su parte, el (verdadero) Cártel de Juárez sigue funcionando y el Nuevo Cártel de Juárez es un modelo industrial criminal, dedicado a la tala y de unos años a la fecha, a trabajar en otros giros delictivos, siempre de la mano de grupos mucho más poderosos.

Y, como ya se mencionó, el Grupo Anti Unión es una pandilla de alto impacto. Su mayor atractivo es el conocimiento del territorio en el que opera, por lo que no sería extraño que terminara como brazo operativo de un cártel más no se le ven condiciones para hacerse clan.

Epílogo

Claudia Sheinbaum iniciará su periodo presidencial, con 2 cárteles (CJNG y Sinaloa) y 10 clanes, de los cuales dos están muy cerca de subir de nivel. Más una cifra de pandillas de alto impacto que, dependiendo del método analítico, oscila entre 89 y 120.

A todo lo anterior hay que agregar que el gobierno federal saliente nunca realizó un padrón nacional georreferenciado de pandillas comunes, no de alto impacto. Mis estimaciones señalan que México tiene en operación, no menos de 1 mil pandillas de esta clase.

Próximamente presentaré las estimaciones que he desarrollado, respecto a cuántas personas trabajan para la delincuencia organizada (cárteles, clanes y pandillas), no solo como sicarios sino como parte del andamiaje criminal en México. Adelantó que no son menos de 800 mil.