Bianca Jagger, reconocida defensora de los derechos humanos, visitará México este mes de septiembre para participar en la conferencia anual de la International Bar Association (IBA). Como una de las figuras más prominentes en la defensa de los derechos humanos globales, la nicaragüense ha dedicado su vida a la protección de los derechos fundamentales, la justicia social y la defensa del medioambiente, lo que la llevó a fundar en 2005 la Bianca Jagger Human Rights Foundation (BJHRF).

Jagger ha sido invitada por la Baronesa Helena Kennedy, abogada, integrante Cámara de los Lores y actual directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI), organización dedicada a promover y proteger los derechos humanos y la independencia de la profesión legal a nivel global.

Durante la conferencia, la presidenta de la BJHRF participará en paneles clave como el “IBAHRI Showcase: Feminicidio, Asesinato y Otros Crímenes Contra las Mujeres – Una Crisis Social”, la sesión “IBAHRI – Santuario para los Perseguidos” y la sesión “IBAHRI – Corrupción y Crimen Organizado”.

En estos espacios, Jagger compartirá su experiencia de más de cuatro décadas en la defensa de los más vulnerables, subrayando la necesidad de alzar la voz contra las injusticias que persisten en el mundo. “No podemos permanecer en silencio ante las injusticias que se cometen a diario. Debemos alzar la voz por aquellos que no tienen voz”, ha afirmado en repetidas ocasiones, destacando su constante lucha por los derechos humanos.

Nacida en Managua, Nicaragua, Bianca Jagger comenzó su camino hacia la advocacia tras una visita a su país natal en 1979. A su llegada solicitó a Somoza visitar a los presos políticos en las cárceles de Managua, logrando entrar con la Cruz Roja Nicaragüense. La brutalidad del régimen que presenció durante ese viaje la llevó a dedicar su vida a la justicia y los derechos humanos.

En su papel como Goodwill Ambassador of the Council of Europe for the Abolition of the Death Penalty, ha mantenido una postura firme en contra de la pena de muerte, apoyando, al mismo tiempo, los derechos de las mujeres y las minorías indígenas, como la tribu yanomami en Brasil, entre otras.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con destacadas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En 2003, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Consejo Europeo. Además, Bianca Jagger es miembro del Consejo de Liderazgo del Directorio Ejecutivo de Amnistía Internacional EE. UU. y Embajadora del Desafío de Bonn de la UICN.

Su labor ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos el Right Livelihood Award, conocido como el Nobel Alternativo en 2004, y el Premio Internacional del Día de la Tierra de las Naciones Unidas en 1994. Estos reconocimientos subrayan su dedicación y el impacto tangible de su trabajo en la defensa de los derechos humanos.

En el ámbito académico, ha sido honrada con cinco doctorados honoris causa, incluyendo el otorgado por la Universidad de Middlesex en 2023 y el Doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Roehampton en 2017, consolidando su posición como una figura central en la lucha global por los derechos humanos.

En 2018, Bianca Jagger, quien durante muchos años ha condenado crimenes de lesa humanidad perpetrados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, regresó a Nicaragua junto a Amnistía Internacional (AI). El 30 de mayo, experimentó de primera mano los ataques y la represión de las fuerzas gubernamentales durante su participación en la “Gran Marcha de las Madres de Abril” en Managua.

Esta manifestación culminó en tragedia tras la violenta respuesta del Estado, donde policías y grupos paramilitares dispararon a los participantes, provocando la muerte de al menos 19 personas, entre ellos un adolescente de 15 años, y dejando más de 185 heridos en todo el país.

Un día antes, Jagger había acompañado a Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, y Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, a la presentación del informe “Disparar a Matar: Estrategias de Represión de la protesta de Nicaragua”, elaborado por AI, que denunció la política letal de represión del régimen de Ortega y Murillo frente a las protestas.

Durante presentaciones en foros como el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, el Parlamento Británico y la OEA, Jagger ha denunciado al régimen de Nicaragua como uno de los más represivos del mundo, instando a la comunidad internacional a imponer sanciones contundentes, extensivas y efectivas, que incluyan la suspensión del régimen del CAFTA. Además, ha enfatizado la necesidad de que Daniel Ortega y Rosario Murillo sean sometidos a una investigación judicial por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.

La presencia de la defensora de los derechos humanos nicaragüense en México para la conferencia de la IBA refuerza la importancia de continuar luchando por un mundo más justo y equitativo. Su trabajo sigue inspirando a líderes y ciudadanos de todo el mundo, demostrando que la defensa de los derechos humanos es un compromiso que trasciende fronteras y generaciones.

