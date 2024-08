La titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, María Teresa Palomino Ramos, aseguró que el caso de Sofía, niña de siete años que falleció en la casa hogar Santo Retiro en León, fue un hecho aislado dentro de todas las acciones de atención y resguardo a las infancias de Guanajuato.

Advirtió que el DIF de Celaya, como responsable del resguardo, es la entidad que debe explicar la razón para que la niña haya sido enviada a una Organización de Asistencia Social (OAS) en León que no era el idóneo para ella.

“Es un hecho aislado muy triste y lamentable y ¿por qué pasó? Ahí sí la procuraduría auxiliar que ingresó a la niña a un lugar con la mayoría de adultos, pues ahí se tendrá que revisar ese proceso por parte del procurador o procuradora que tomó la decisión de hacerlo y bajo qué circunstancias”.

Indicó que no puede juzgar porque no conoce las circunstancias que los llevaron a tomar esa decisión a la procuraduría auxiliar sujeta al sistema DIF de Celaya.

Aseguró que ahora en la ley sí se establece que las OAS no pueden tener niños alejados de cuidados parentales a diferencia de los Centros de Asistencia Social (CAS) autorizados. Entonces las Procuradurías Auxiliares no podrán ingresar a una niña, niño y adolescente a un lugar como el que lamentablemente sucedieron los hechos que se han venido comentando en los últimos días.

“Atienden a cualquier grupo vulnerable como adultos mayores. Aunque tengan una familia y pueden atender jóvenes con distinta condición o a las personas que están en situación de calle y a distintas cuestiones, pero no pueden cuidar a niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales, que es la gran diferencia”.

Reconoció que aún existe mucho trabajo por hacer y además sensibilizarse para tomar los casos de los niños con objetividad y una retrospectiva de cuánto ayudamos a los demás.

“Esto ha visibilizado una problemática y tiene que haber gente con más empatía. Y más que sea amarillista…y cuando me comentaron de las opiniones que había en Facebook del joven que aparentemente lastimó a la niña, pues son muy crueles y no somos así. Guanajuato tiene gente buena que sabe abrazar a otro y que haría un llamado a la solidaridad social. Todos debemos de tener y buscar el bien común para todos”.

La funcionaria estatal señaló que los casos son de la Procuraduría Auxiliar de Celaya y son las procuradurías municipales, las responsables de ver a dónde llevan a sus niñas, niños y adolescentes que son privados de cuidados parentales.

“Yo no les puedo declarar nada de las procuradurías que intervinieron, ni de las personas que intervinieron y mucho menos del lugar donde se encontraban porque esto ya está en investigación. Es la Fiscalía quien debe deslindar responsabilidad y espero que muy pronto tengamos una respuesta adecuada a la investigación para que tampoco quede impune”.

Finalmente, la Procuradora señaló que para evitar que pasen este tipo de casos, la dependencia supervisa cada CAS y se hace constantemente y tenemos una periodicidad, todos los que ya están autorizados y están en proceso se les hacen las recomendaciones y vamos buscando como llegar a su proceso de autorización.

“En el 2019 se tenían autorización sólo 6 y hoy se tienen 24. Y no es un tema fácil porque muchos de ellos no tienen el uso de eso, porque en el momento que inició esa asociación a nacer, no se requería eso y ahora sí lo piden o estaba a las afueras de la ciudad”.

Palomino Ramos recordó que con más se ayudan son con asociaciones religiosas que ya existían desde antes que se tenía la ley y porque antes sí los papás dejaban a los niños y luego regresaban y otras no, y esos niños se fueron quedando.