Cuadrangular redefine la comunicación política digital con su éxito en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

En el enérgico mundo de la política digital, Cuadrangular se ha destacado como una firma revolucionaria en comunicación política. Fundada por Miguel Ángel Valdez Siller en Monterrey, Nuevo León, Cuadrangular ha sabido transformar el panorama electoral con estrategias digitales innovadoras. La historia reciente de Cuadrangular se entrelaza con el triunfo histórico de Claudia Sheinbaum, quien, bajo el liderazgo de esta firma, se convirtió en la primera mujer presidenta de México y en la candidata más votada desde la creación del INE.

La campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, guiada por Cuadrangular, se caracterizó por una ejecución precisa y estratégica, donde cada decisión se basó en un análisis exhaustivo de datos y en el uso de tecnologías avanzadas. Fue ahí donde Cuadrangular diseñó una estrategia digital que no solo analizó el comportamiento de los votantes con gran detalle, sino que también implementó herramientas tecnológicas para crear una pauta efectiva y dirigida, que resonara profundamente con los ciudadanos.

Cuadrangular entendió que la comunicación digital no se trata solo de transmitir un mensaje, sino de conectar emocionalmente con el electorado. La estrategia digital de la agencia logró crear una narrativa que no solo amplificó el mensaje de Sheinbaum, sino que también construyó una conexión genuina con un amplio espectro de votantes. Cada publicación, cada anuncio, cada interacción en redes sociales fue parte de un tejido de comunicación que fortaleció la imagen de Sheinbaum como una líder visionaria y accesible. El impacto de esta estrategia fue monumental: Sheinbaum no solo ganó la presidencia, sino que lo hizo con un respaldo masivo que rompió récords históricos en la votación.

El éxito de Cuadrangular en la campaña presidencial también resuena en sus logros en Tamaulipas. En 2024, la agencia llevó su expertise a las elecciones locales, liderando la campaña digital de Erasmo González Robledo, quien fue electo alcalde de Ciudad Madero. Cada campaña fue abordada con la misma pasión y precisión, adaptando las estrategias digitales a los desafíos específicos de cada contexto.

Con su enfoque innovador y su capacidad para transformar la comunicación política, Cuadrangular ha demostrado ser un líder en el campo de la comunicación digital. Miguel Ángel Valdez Siller y su equipo están comprometidos a seguir marcando la diferencia, utilizando su profundo conocimiento de las dinámicas electorales para apoyar a líderes políticos en sus esfuerzos por lograr un impacto significativo. En cada campaña, Cuadrangular no solo busca ganar elecciones, sino también contar historias que resuenen y conecten profundamente con los votantes, asegurando el éxito de sus clientes y el avance en la gestión gubernamental.