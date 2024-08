A pesar de que muchos estacionamientos advierten a sus clientes que no se responsabilizan por daños o robos a sus vehículos, Israel Díaz, director del área de Mercados del Municipio de Aguascalientes, informó que estos establecimientos sí tienen la obligación legal de responder por cualquier incidencia que ocurra.

De acuerdo con el funcionario, es un requisito indispensable que todos los estacionamientos tengan un seguro de daños a terceros para operar regularmente. De lo contrario, incurren en una falta que puede resultar en la revocación de su permiso.

“Para eso pagan un seguro anual, yo no refrendo permisos si no me muestran su seguro vigente. El usuario debe de saber que está respaldado por la ley, en el reglamento se establece que se deben de mantener vigentes las pólizas de seguro en todos los estacionamientos” subrayó.