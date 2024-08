Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este viernes 30 de agosto suspender a la red social X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk, debido a “reiterados incumplimientos de órdenes judiciales”, en el más reciente asalto entre el magistrado y el magnate.

Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), figura de la lucha contra la desinformación en Brasil, dispuso la tarde de este viernes la “suspensión inmediata” de X en todo el territorio brasileño en un plazo de hasta 24 horas.

Moraes ordenó en un fallo a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) adoptar “todas las medidas necesarias para poner en práctica la acción” contra la empresa de Musk. Este personajes es un defensor a ultranza de la libertad de expresión y quien condenó la decisión.

“La libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos”, reaccionó el magnate en X.

“Están cerrando la primera fuente de la verdad en Brasil”, agregó Musk, que ha llamado al magistrado “dictador malvado”. Moraes también pidió a Google, Apple y a empresas proveedoras de internet “introducir obstáculos tecnológicos capaces de impedir la utilización de la aplicación X” y el ingreso a su sitio web.

Y advirtió que se impondrán multas diarias de 50,000 reales (unos 9,000 dólares) a las personas “que incurran en conductas que impliquen el uso de subterfugios tecnológicos” para burlar el bloqueo, como la utilización de redes privadas virtuales (VPN).

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024