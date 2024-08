La empresa de tecnología Meta junto al número uno de la compañía, Mark Zuckerberg, se encuentran en medio de tres escándalos con las altas esferas de la política de Estados Unidos. El empresario denunció a través de una carta la censura a la información sobre el covid-19, y la prohibición del FBI para exponer datos de Hunter Biden.

Esta semana, Mark Zuckerberg destapó en una crítica las presiones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en 2021 para retirar contenidos de Facebook sobre el covid-19 y dijo que en un futuro resistirá situaciones similares. La declaración la hizo a través de una carta enviada este lunes 26 de agosto al Congreso estadounidense.

En su misiva, el fundador de Facebook sostiene que el gobierno “estuvo mal” al solicitar la moderación de contenidos vinculados a la pandemia en sus redes sociales. La Casa Blanca “repetidamente presionó a nuestros equipos por meses para censurar algunos contenidos sobre covid-19, incluidos el humor y la sátira”, escribió Zuckerberg.

“Creo que la presión del gobierno estuvo mal, y lamento que no hayamos sido más francos al respecto”, agregó. La Casa Blanca defendió sus acciones durante la pandemia. En Estados Unidos el covid provocó la muerte de más de un millón de personas en medio de batallas políticas por las vacunas y los intentos de limitar la propagación del virus.

“Al enfrentarse a una pandemia mortal, esta administración alentó acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas”, argumentó este martes un portavoz de la Casa Blanca. “Creemos que las empresas de tecnología y otros actores privados deberían tener en cuenta los efectos que tienen sus acciones”, agregó.

META Y ZUCKERBERG VS. BIDEN POR COVID-19

La misiva de Zuckerberg estaba dirigida al presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, en el pasado crítico con el magnate tecnológico, y fue celebrada por los republicanos.

“Siento firmemente que no debimos comprometer los estándares de nuestros contenidos por la presión de cualquier administración bajo cualquier enfoque y estamos listos para responder si algo así sucede otra vez”, escribió Zuckerberg.

A dos meses de unas ajustadas elecciones presidenciales que están generando una gran atención a la desinformación en línea, los republicanos tomaron la carta como un triunfo. Es una “gran victoria para la libertad de expresión”, publicaron en la cuenta de X de este comité controlado por los conservadores.

En los últimos meses, los representantes republicanos en el Congreso han atacado a las redes sociales y a las compañías tecnológicas alegando que suprimen o censuran la visión conservadora.

META CAMBIÓ SUS POLÍTICAS

Por ello, Meta ha cambiado sus políticas y procesos para “asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir” y ya no degradará contenidos en Estados Unidos a la espera de los verificadores.

En la carta a la Comisión Judicial, Zuckerberg dijo que no repetirá las acciones que tomó en 2020 cuando Meta ayudó a apoyar la “infraestructura electoral.”

“La idea aquí era asegurarse de que las jurisdicciones electorales locales de todo el país tuvieran los recursos necesarios para ayudar a las personas a votar de manera segura durante una pandemia”, dijo el CEO de Meta.

Zuckerberg dijo que las iniciativas fueron diseñadas para no ser partidistas, pero dijo que “algunas personas creían que este trabajo beneficiaba a un partido sobre el otro”. Zuckerberg dijo que su objetivo es ser “neutral” por lo que no hará “una contribución similar este ciclo”, señala la información de acuerdo con CNN.

Los miembros del Partido Republicano en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes compartieron la carta en X y dijeron que Zuckerberg “acaba de admitir que el Gobierno de Biden y Harris presionó a Facebook para que censurara a los estadounidenses. Facebook censuró a los estadounidenses y Facebook enterró la historia de la computadora de Hunter Biden”.

EL GOBIERNO NO DEBE EXIGIR ELIMINAR INFORMACIÓN DE PLATAFORMAS

Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto de la Primera Enmienda Knight, dijo a Newsweek que estuvo de acuerdo con Zuckerberg en que las plataformas a veces eran demasiado rápidas para quitar el contenido en respuesta a la presión del gobierno.

“Las plataformas, por supuesto, deben escuchar atentamente la información y los argumentos del gobierno”, dijo Jaffer, “pero no pueden entregar al gobierno la autoridad para decidir qué contenido publicar. La Constitución tampoco permite que el gobierno exija esa autoridad.

“La Primera Enmienda traza adecuadamente una línea entre los esfuerzos del gobierno para persuadir, que son permisibles, y los esfuerzos del gobierno para coercir, que no lo son”.

META, ZUCKERBERG Y EL CASO DE HUNTER BIDEN

En la carta, Zuckerberg también dijo que el FBI advirtió a su empresa sobre la posible desinformación rusa alrededor de Hunter Biden y la empresa ucraniana Burisma que afectaría a las elecciones de 2020, informó CNN.

Zuckerberg dijo que Meta degradó temporalmente la información del New York Post que alegaba corrupción de la familia Biden mientras sus verificadores revisaban la historia.

“Desde entonces se ha dejado claro que el informe no era desinformación rusa, y en retrospectiva, no deberíamos haber degradado la historia”, escribió Zuckerberg. “Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, por ejemplo, ya no degradamos temporalmente las cosas en los Estados Unidos mientras esperamos a los verificadores de hechos”.

La carta de Zuckerberg plantea preocupaciones legales y constitucionales sobre los límites borrosos entre la influencia gubernamental y la discreción corporativa, particularmente en lo que se refiere a los derechos de la Primera Enmienda.

“NO ERA UNA TEORÍA DE CONSPIRACIÓN”

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, que la semana pasada suspendió su campaña y respaldó a Donald Trump, escribió en X que Zuckerberg estaba confirmando una opinión que anteriormente se consideraba una teoría de la conspiración.

“Parece que Mark Zuckerberg se ha unido a las filas de los locos teóricos de la conspiración que afirman que la administración Biden presionó a Facebook para que censurara la disidencia durante el covid-19”, escribió el martes. La publicación había sido vista 5.6 millones de veces hasta el miércoles.

El Fiscal General de Missouri, Andrew Bailey, escribió en X que la disculpa de Zuckerberg “suena vacía para los cientos de miles que permanecen prohibidos en la sombra en sus plataformas. No lo he olvidado. Nuestro trabajo para preservar la libertad de expresión apenas está comenzando”.

Nadine Strossen, jurista y ex presidenta de la Unión Americana de Libertades Civiles, hizo eco de algunas de esas preocupaciones, diciendo a Newsweek que el gobierno potencialmente violó los principios de la Primera Enmienda.

EL CASO META Y ZUCKERBERG EQUIVALE A COERCIÓN

“La carta de Zuckerberg está escrita con mucho cuidado porque usa la palabra ‘censura’, que es bastante fuerte”, dijo Strossen. “Creo que está muy cerca de decir que [el mensaje del gobierno a Meta] tenía un elemento coercitivo y en el futuro no vamos a ceder a eso.

Según Strossen, mientras que las plataformas privadas como Meta tienen derecho a controlar el contenido como parte de sus propios derechos de libertad de expresión, la línea se cruza cuando la presión del gobierno se vuelve coercitiva.

Ella dijo que si la participación del gobierno equivale a coerción, esto podría considerarse censura por poder. Strossen llamó la atención sobre preocupaciones similares planteadas en el caso de la Corte Suprema Murthy contra Missouri (originalmente presentado como Missouri v. Biden), donde en junio, la Corte votó 6-3 que un grupo de estados liderados por republicanos carecía de posición para demandar al gobierno federal por sus esfuerzos para combatir la desinformación. N

