Tijuana, B.C.- En una manifestación pacífica, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) de Baja California bloquearon de manera intermitente la garita de San Ysidro.

Minutos antes de las 10:00 de la mañana del miércoles, 28 de agosto, los docentes arribaron al cruce fronterizo, exigiendo el pago inmediato a interinos, entre otras demandas. Por minutos bloqueaban el paso y por minutos lo liberaban.

Marco Antonio Pacheco Peña, dirigente de la CNTE, declaró que el magisterio necesita ser escuchado y atendido por las autoridades.

“Un gobierno que insiste en no liquidar a la deuda que tiene con el magisterial durante más de tres años de algunos compañeros, al que menos le deben, le deben seis meses de salario”, manifestó.

A los maestros estatales solo se les pagó el 89% de su salario, detalló, mientras que a los interinos, que son casi 2 mil 900, no les ha pagado.

“Hasta que no se le pague al maestro, hasta que no caiga el depósito o no caiga el cheque, los maestros vamos a regresar a trabajar, aunque exista presión por parte de las autoridades educativa”, agregó.

Los profesores de la CNTE mantienen el paro de labores, a diferencia de las secciones 2 y 37 del SNTE, con quien el Gobierno del Estado llegó a un acuerdo el viernes.

“Nos deben el sueldo desde enero hasta la fecha y no solo a mí”, compartió Rubén Tenorio, maestro de primaria.

Él fue uno de los docentes que se unió a la manifestación pacífica en la que también entregaron volantes para informar a la ciudadanía sobre las demandas del magisterio.