Diversos clientes de AlquimiaPay han denunciado que este empresa optó por comprar una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), la Financiera Más, mediante un esquema de inversión con antecedentes de quiebra de empresas como Ficrea y Alta Servicios Financieros, o Caja Invercrece; lo anterior, ante la negativa de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que AlquimiaPay operara como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), a lo que se agrega la incertidumbre entre los inversores ha generado la empresa financiera AlquimiaPay, cuyo CEO es Sergio Loredo Foyo, a causa de la actualización de su plataforma, la que afectó sus App Móvil y App Web, causando dudas e inquietud entre inversionistas y ahorradores debido a la magnitud de los capitales depositados.

AlquimiaPay se amparó de la resolución de la CNBV y logró no sólo una suspensión del acto reclamado, sino que el juez ordenara al supervisor financiero no hacer pública la suspensión y mantener en octavo transitorio de la Ley Fintech la no autorizada IFPE.

Lo anterior le permitió a la empresa de Loredo Foyo estructurar una red de captación de fondos, préstamos y transferencias nacionales e internacionales.

El hecho es que cuando la vicepresidencia jurídica de la CNBV estaba a punto de ganar la suspensión contra el amparo, AlquimiaPay se desistió del acto reclamado, porque ya habían anunciado que adquirieron el control de la SOFIPO: Financiera Más, a finales de 2023, Y con ello pretendió salvar el proceso de cambio de control.

Loredo Foyo pagó por Financiera Más, pero la CNBV no ha autorizado el cambio de control y, por el contrario, la vicepresidencia jurídica de la citada CNBV, a través de su dirección general de Visitas de Inspección, inició una investigación por captación irregular de la SOFIPO Financiera Más.

AlquimiaPay no tiene liga directa al SPEI o SPID, lo hacían a través de ASP y, por investigaciones ha trascendido que presuntamente los “desconectaron” desde julio pasado.

Se informa también que, en este escenario, Loredo Foyo inició una ronda de inversión supuestamente de “remediación”, para levantar 500 millones de pesos de capital, con un ticket mínimo de 20 millones de pesos y con tasa de pago de 18%, documento completo que se ha hecho llegar a la citada vicepresidencia de la CNBV.

AlquimiaPay ha comunicado de urgencia que busca remediar la situación de la plataforma, mientras en el mismo comunicado informa que se propone levantar mil quinientos millones de pesos. Algunos inversionistas ya postearon el mail en que el buscan esclarecer sus inquietudes y dar aviso a la autoridad correspondiente: [email protected]