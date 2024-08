La alerta sísmica vía mensaje a celular (SMS) de este lunes 19 de agosto forma parte de una prueba para un nuevo simulacro virtual que posteriormente se usará en escenarios reales, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La dependencia indicó que no será una alerta sonora, por lo que no se escuchará “alerta sísmica”. La alerta será a través de SMS antes de la percepción del sismo, no se necesitará internet para que llegue la alerta, no se deberá descargar ninguna aplicación y la alerta sísmica será gratuita.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), exhibió la prueba el viernes 2 de agosto durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “El 19 de agosto vamos a hacer una prueba más de este alertamiento a través de la telefonía celular.

“Nosotros tenemos que tener la garantía de 100 por ciento de que este nuevo sistema de alertamiento para toda la república tiene que estar habilitado en 100 por ciento, que tenemos todas las capacidades de comunicación”.

LA ALERTA SÍSMICA TAMBIÉN FORMARÁ PARTE DEL SIMULACRO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

La coordinadora nacional de Protección Civil dijo que este nuevo método de alerta a través del celular también se usará el próximo 19 de septiembre durante el simulacro nacional.

“No hay ningún obstáculo, todo se ha llevado con mucha transparencia y además, en tiempo y forma todas las telefonías que se inscribieron y ganaron estas licitaciones públicas, están preparadas”.

Añadió: “Pero insisto, tenemos nosotros que dar la garantía de que va a ser un sistema altamente seguro y, comunicar la prevención que nosotros buscamos como lo hacemos en el simulacro”.

Laura Velázquez también informó que el simulacro nacional que ocurre anualmente se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 11:00 horas. “Es una oportunidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades como país para prepararnos ante cualquier emergencia”, expresó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

ESTE AÑO LA HIPÓTESIS DE SISMO TENDRÁ UNA MAGNITUD DE 7.5 GRADOS

Este año, el Simulacro Nacional presenta como hipótesis un sismo es que tendrá una magnitud de 7.5 grados en Acapulco, Guerrero a una profundidad de 20 kilómetros.

Protección Civil también recomienda que antes de que suceda un sismo se debe revisar constantemente la estructura de los hogares, identificar las zonas de menor riesgo, tener una mochila de vida, elaborar un plan familiar y ubicar rutas de evacuación y puntos de reunión. N

