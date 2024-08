Hace cuatro años entró en vigor el T-MEC, un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Resulta una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), implementado en 1994 y que transformó las economías de los tres países con la eliminación de los aranceles a las exportaciones., pero ¿cuál es el escenario con las pymes y el T-MEC?

Hoy, a dos años de la revisión del acuerdo —programada para 2026—, y bajo una nueva administración de la virtual presidenta electa en México, Claudia Sheinbaum, líderes de cámaras empresariales y confederaciones coinciden en que el capítulo 25 del T-MEC, enfocado en las pequeñas y medianas empresas (pymes), es solo una “intención romántica y ha dejado mucho que desear en cuanto a resultados”.

En septiembre de 2023, durante la inauguración del Segundo Diálogo de Pequeñas y Medianas Empresas del T-MEC, se resaltó cómo el tratado ha facilitado el comercio al eliminar barreras aduaneras, lo que ha permitido a las pymes acceder a un mercado de 500 millones de consumidores potenciales.

De igual manera, entre enero y noviembre de 2023 los flujos comerciales entre México y Estados Unidos continuaron en ascenso. En ese sentido, México se ha consolidado como el principal proveedor de equipos de transporte y bienes agrícolas para Estados Unidos, además de ser su segundo mayor proveedor de maquinaria, productos electrónicos, equipos eléctricos y combustibles. En relación con Canadá, México sigue siendo su tercer socio comercial más importante, con flujos comerciales en aumento comparados con 2022. Pero ¿cómo es el escenario para las pymes?

DIVERSAS ACTIVIDADES ADICIONALES PARA SOBREVIVIR

“El discurso de incorporar a las pymes en acuerdos internacionales es muy atractivo. El capítulo 25 del T-MEC tiene un objetivo claro: en su primera etapa busca socializar y proporcionar herramientas sustantivas para que estas empresas puedan integrarse a la economía global”, comenta Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Empresariales (Concanaco Servytur).

“Este enfoque también se refleja en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), con algunos bosquejos. Ello se debe a que un alto porcentaje de la fuerza laboral en estos países pertenece al segmento y también representa una parte significativa del producto interno bruto (PIB)”, añade en entrevista con Newsweek en Español.

Sin embargo, la realidad es otra. Actualmente la mayoría de las pymes necesitan realizar diversas actividades adicionales para sobrevivir. En particular cuando se trata de cuestiones regulatorias, especialmente en México.

La carga normativa que deben cumplir tanto las microempresas como las pymes es muy alta. No solo se trata de integrarse al comercio exterior y a las grandes cadenas de valor, sino de poder abrir sus negocios diariamente, pagar la nómina semanal y cumplir con permisos y requisitos mensuales o anuales, según explica De la Torre.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO 25 DEL T-MEC SOBRE LAS PYMES?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 5 millones 541,076 negocios, de los cuales 98.7 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En julio de 2010, la primera versión del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) registró 4 millones 331,202 negocios. Lo anterior indica que en 13 años aumentaron 28 por ciento los establecimientos. Ante ese panorama, ¿qué dice el capítulo 25 del T-MEC?

El acuerdo reconoce que las pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, son fundamentales para el desarrollo económico, la creación de empleo, el fortalecimiento comunitario, la participación de los jóvenes y la innovación. Su objetivo es fomentar una estrecha cooperación entre las pymes de los tres países para promover su crecimiento y la generación de empleo.

Puntualmente, el capítulo 25 incorpora la creación del Comité de Asuntos de Pymes, el denominado Diálogo Pymes, y la implementación de sitios web/plataformas para fomentar el intercambio de información entre las partes.

En el T-MEC se pueden identificar diversos beneficios destinados a las pymes, que incluyen: procedimientos de origen, contrataciones públicas, comercio transfronterizo de servicios, comercio digital, derechos de propiedad intelectual, etcétera.

TIEMPO PARA LOS TRÁMITES: LAS PYMES Y EL T-MEC

“En materia de mejora regulatoria, más de 55 por ciento de las mipymes han reportado problemas con los trámites gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal, lo que les demanda una gran cantidad de tiempo”, precisa Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, presidente del Comité de Micros y Pequeñas Empresas de Coparmex.

“En promedio, dedican entre 140 y 145 horas mensuales a estos trámites. Para una microempresa (hasta diez colaboradores) o una pequeña empresa (de 11 a 50 empleados) esto representa días completos de trabajo, lo que impacta negativamente en la productividad”, añade.

“Otros problemas incluyen la corrupción, la falta de claridad en la información requerida para los trámites, costos excesivos, horarios restringidos y la falta de digitalización que permita agilizar los procesos”, exhibe Núñez tomando como base datos oficiales y encuestas realizadas en 71 centros empresariales pertenecientes a los 36,000 socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

A tenor del gobierno de México, citado por Núñez Avendaño, la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

“ES NECESARIO UNA POLÍTICA NACIONAL”

En palabras de Octavio de la Torre, el capítulo ofrece mejores prácticas, “pero para la revisión yo me iría mejor por establecer reglas claras”. La formalización del sector no solo favorecería a las empresas, sino también a los trabajadores, quienes podrían acceder a numerosos beneficios como la seguridad social y protecciones legales.

La informalidad laboral solo conduce a la pobreza. Es un gran avance del T-MEC, agrega, “pero es necesario una política nacional enfocada en las mipymes (negocios familiares) y en las consideradas pymes, con una mejora regulatoria fiscal directa”.

Al finalizar el cuarto trimestre de 2023 se observó que 66 por ciento de la población ocupada en México tenía un empleo asalariado, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Simultáneamente, la tasa de informalidad laboral alcanzó 54.8 por ciento, el nivel más bajo registrado, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

“Este tipo de negocios, de los que habla de manera romántica el T-MEC, muchos de ellos no pueden tener un área de recursos humanos total, una de tramitología, un contador, abogado externo; son negocios que requieren una mirada distinta”, indica De la Torre.

“Si realmente la intención es que se incrusten en los tratados de libre comercio que tiene México es necesario que internamente hagamos una reflexión de cómo estamos tratando los negocios familiares establecidos. Entonces, quieres que sean exitosas en el comercio global, pues comencemos por hacer que sean exitosas y estén reguladas en el comercio local”, añade.

El presidente de la Concanaco afirma que luego de recorrer varios estados y tener reuniones con los líderes de las cámaras halló que no existe una sola zona en donde se mencione que no están sobrerregulados por este sinnúmero de permisos, lo que provoca una “sensación de asfixia”. No obstante, hay esperanza, pese a la incertidumbre política, por la llegada de Sheinbaum.

“El comercio no se hace por decreto; no es que solo se diga ‘mañana vamos a empezar a exportar chapulines’, pues si no tienes quién te quiera comprar tus insectos no los vas a poder exportar. Los tratados que negocia México (ratificados por el Senado) son las vialidades para hacer negocios y cada país busca las mejores condiciones”, dilucida.

EJES DE ACCIÓN

En ese sentido, la Concanaco Servytur presentó una serie de propuestas a la próxima presidenta de México (2024-2030) para impulsar a este sector, que se dividen de la siguiente manera:

Desarrollo de capital humano: reducciones en impuestos para nuevos negocios familiares, fomento del comercio formal y fondo de apoyo (fideicomiso para asistencia técnica y financiamiento para la formalización de negocios).

Vinculación de México con el mundo: un centro global de atención, es decir, una ventanilla única para servicios de consultoría a inversionistas.

Sistema fiscal que fomente la inversión: simplificación de trámites fiscales para nuevas empresas, incentivos a la inversión (descuentos fiscales y facilidades para inversionistas extranjeros), así como transparencia y eficacia (mejorar la rendición de cuentas y el uso responsable del gasto público).

Fortalecimiento de la iniciativa privada y negocios familiares: programas de formación para mejorar la gestión y la sucesión empresarial, facilitar la internacionalización de negocios familiares; además de servicios de consultoría para optimizar la estructura y gestión de las empresas familiares.

LA ECONOMÍA DIGITAL

Turismo de bienestar: impulsar destinos menos conocidos y con experiencias auténticas y la creación de infraestructuras y programas holísticos.

Desarrollo sostenido y sustentable: promover prácticas que protejan el medioambiente y programas educativos sobre la importancia de pagar impuestos (cultura tributaria).

Economía digital como sinónimo de economía mundial: programas de formación en habilidades digitales para empresarios, actualización de marcos legales para facilitar el comercio digital y mejorar el acceso a internet en todo el país.

Riesgos familiares, empresariales y seguridad pública: programas de formación en prevención y manejo de crisis, fortalecer la cooperación con fuerzas de seguridad pública, y el desarrollo de planes de emergencia y protocolos de seguridad.

Disminución de la sobrerregulación: reducción de requisitos burocráticos para la creación y operación de empresas, revisión y eliminación de regulaciones obsoletas; así como la implementación de trámites digitales para agilizar la gestión empresarial.

FALTA DE PERSONAL CAPACITADO

En general, uno de los desafíos más importantes a evaluar en 2026 para la economía mexicana, indica Núñez Avendaño, es la falta de personal capacitado para desempeñar funciones clave, especialmente en áreas como el comercio exterior y el nearshoring.

Actualmente, las grandes empresas que están invirtiendo en el país requieren una cadena de suministro certificada, tanto en sus procesos como en sus colaboradores. Sin embargo, se enfrenta la dificultad de encontrar mano de obra calificada o certificada en diversos sectores, como el automotriz, los servicios de logística y la industria farmacéutica. Estos son los principales sectores que han sido fortalecidos por el T-MEC e impulsado la relocalización y el intercambio de bienes de consumo. N