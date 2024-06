Emprender en el camino de la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia no es un asunto sencillo para una empresa u organización. No basta solo con la voluntad, pues se requieren acciones concretas, apertura para ejecutar los cambios necesarios y firmeza contra la intolerancia. Para la inclusión de personas trans las empresas deben estar comprometidas a pasar por ajustes administrativos en procesos de reclutamiento y atracción de talento, acciones de sensibilización y capacitación para todos los integrantes de la empresa, e incluso detalles en infraestructura , como es el caso de los baños.

EL RETO Y LA EXPERIENCIA

EL CUIDADO DE LOS DETALLES

TODOS A BORDO

“Estamos hablando de cómo responden las diferentes áreas, los diferentes niveles, no todos se comprometen igual. La mayoría de las personas responden positivamente a las iniciativas que surgen a partir del ERG PRIDE, pero también tenemos la contraparte de esto, hay personas que no necesariamente comulgan con esto y también representa un reto. Estamos hablando ya de temas de cultura que no son fáciles de cambiar y que hay que estar haciendo un reforzamiento, un trabajo constante para que se vaya permeando porque si no se empieza a perder”, concluye Flores. N