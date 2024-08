Pero Jesús, quien escribe sobre derechos humanos y temas policiales, entre otros, no es un periodista cualquiera. Tiene teoría, universidad y tiene “calle”, como dicen en Argentina.

“Empezábamos por la fruta que tenían afuera en los árboles y después queríamos ver lo que tenían adentro, en las casas,” dice. Cuando contaron en la escuela lo que habían hecho, la policía fue a buscarlos. “Se nos caían las esposas de las manos porque éramos chicos, y llorábamos, de eso me acuerdo”.

“Un día fui con un compañero a robar armado y me gustó porque era todo rápido, no había que vender nada, te ibas con la plata en la mano. A los 14 años ya andaba armado, robaba comercios, casas, lo que venga. Hay una adrenalina, un poder maligno que uno toma con todo eso”, explica.

LA FUNDACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD

“Cuando salís, lo que te espera es una sociedad que está llena de prejuicios para las personas que enfrentaron el encierro, un sistema laboral que te excluye, no hay apoyo. Eso genera mucha bronca. Eso y el haber pasado hambre, frío, torturas, todo eso te deshumaniza y es muy difícil que no se replique la violencia”.

Jesús dice que la educación lo transformó, lo salvó: “Yo lo que quería era hacer algo para ayudar al resto de mis compañeros, que estaban cegados. Muchos no comprendían la sociedad en la que vivían y yo estaba seguro de que si ellos estudiaban como había estudiado yo podían llegar a comprender mejor la sociedad en la que viven, de una manera distinta.

“La cárcel es un sistema muy conflictivo. Después de recibir una paliza no querés agarrar un libro, pero la universidad permite armar un espacio donde la gente es libre, donde se le enseña que son personas, que tienen derechos y empiezan a ver a la sociedad de una manera distinta. Te preparan para lo que viene afuera”, explica.

“Hacer periodismo me da una oportunidad para expresarme, para contar lo que pasa. Cuando pasaba algo grave en una villa (un barrio marginalizado) nadie quería ir y me mandaban a mí porque el diario necesitaba esa nota y yo iba y entraba, porque comparto con esa población ese lenguaje, porque de ahí vengo”.

LA EDUCACIÓN EN LA CÁRCEL REDUCE LA DELINCUENCIA

Quienes están involucrados en programas de educación en contexto de encierro dicen que estos ayudan a bajar las tasas de reincidencia, que quienes estudian y encuentran proyectos para hacer cuando recuperan la libertad difícilmente vuelven a cometer crímenes. En Argentina, un estudio de la Universidad de Buenos Aires concluyó que 84 por ciento de las personas encarceladas que recibían educación no volvían a cometer delitos al recuperar la libertad.

“Los programas de educación universitaria en cárceles en Argentina me han impresionado particularmente porque son tantos. Eso, y el nivel de empoderamiento de los estudiantes que logran desarrollarse como líderes y agentes de cambio en sus comunidades”.

A pesar de su popularidad, muchos de los programas de educación en ámbito de encierro en Argentina están enfrentando grandes desafíos en el contexto de grandes recortes presupuestarios a la educación pública. En algunos casos, los presupuestos no han sido actualizados, lo que, en un país con una alta tasa de inflación, significa que corren peligro de no poder seguir funcionando.

Muchos profesores, por ejemplo, dicen que el congelamiento de sueldos es problemático a la hora de seguir impartiendo clases y que la falta de materiales es un limitante para muchos estudiantes quienes, por ejemplo, no pueden acceder a los textos de estudio. Esto se suma a los problemas que enfrenta el sistema carcelario en su conjunto como sobrepoblación, malas condiciones habitacionales y malos tratos.

“A pesar de todo, lo que me motiva a seguir son los efectos reales que tiene un proyecto como el CUSAM”, explica Bruno. “Alguien que estudia y no reincide es un triunfo. Es alguien que no va a cometer un delito. Para mí, la educación es una política de seguridad”.