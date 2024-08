La icónica banda de rock Aerosmith, responsable de éxitos como “Dream On”, “Love in an Elevator” y “Janie’s Got a Gun”, anunció que los miembros tomaron la “desgarradora y difícil, pero necesaria, decisión, como banda de hermanos, de retirarse del escenario sin realizar la gira” de despedida porque la recuperación de las cuerdas vocales de Steven Tyler “no será posible”.

El anuncio llegó tras los fallidos intentos de recuperación del líder Steven Tyler, cuya “voz es un instrumento como ningún otro”, y todavía está lidiando con las secuelas de la lesión que sufrió el año pasado.

Conocido como “el Demonio de los Gritos“, por su habilidad para los tonos altos y su extenso rango vocal, Steven Tyler es considerado uno de los mejores cantantes del mundo, empero, la banda declaró en un comunicado que “ha pasado meses trabajando de forma incansable para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que la recuperación total de su lesión vocal no es posible”, explicó el documento.

STEVEN TYLER ANUNCIÓ EL AÑO PASADO SOBRE SU LESIÓN

Tyler anunció que se lesionó en septiembre pasado durante un concierto de su gira ‘Peace Out: The Farewell Tour’. En aquel momento, el vocalista explicó en una larga publicación en Instagram que la lesión había causado sangrado, pero que esperaba que la banda pudiese regresar tras posponer algunas fechas, de acuerdo con el medio español El Mundo.

“Me rompe el corazón decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron un sangrado posterior”, compartió el cantante estadounidense en aquel momento.

Ahora la banda se despide definitivamente: “Siempre hemos querido dejarlos boquiabiertos cuando actuamos. Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro”, dijo la banda en su comunicado. “Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música forme parte de las suyas”. Añade: “En cada club, en cada gran gira y en momentos grandiosos y privados, nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas”.

El comunicado indica: “Estamos agradecidos por todos los que se sintieron motivados a viajar con nosotros por última vez. Agradecidos con nuestro equipo experto y las miles de personas talentosas que han hecho posibles nuestras carreras históricas. Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pon nuestra música a todo volumen, ahora y siempre”. N

