El colectivo Hasta Encontrarte clamó por protección oficial para la buscadora Karla Martínez, quien además encabeza la Brigada Independiente de Búsqueda junto con integrantes de otros tres colectivos de Guanajuato, luego de que ésta recibiera nuevas amenazas anónimas en las que se le advierten represalias por su labor por las personas desaparecidas en la entidad.

Desde el pasado 31 de julio, la agrupación de familias de personas desaparecidas denunció que “tememos por la seguridad de nuestra coordinadora de la brigada, que nuevamente ha sido amenazada de manera directa. No buscamos culpables, no queremos problemas, queremos volverlos ver”, indicaron en una postura pública.

Karla Martínez busca a su hermano desde el año 2020, en Irapuato. En mayo denunció que, de forma completamente unilateral, el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas le retiró la protección policiaca que le fue otorgada un año antes, cuando su labor de búsqueda también se vio asediada por posibles grupos criminales.

En Guanajuato, se ha sufrido el asesinato de Teresita Magueyal, quien buscaba a su hijo José Luis, tras desaparecer en Apaseo en el 2020. También, hace siete meses la desaparición de la buscadora Lorenza Cano, quien buscaba a su hermano José Francisco en Salamanca desde el 2018, cuyo esposo e hijo fueron asesinados a balazos el pasado 15 de enero, cuando se la llevaron a la fuerza.

“Que nuestra compañera sea protegida, que no la dejen desamparada. No queremos que pase lo mismo que con las otras dos compañeras, que desapareció o fue asesinada. Queremos que nuestra compañera sea asesinada o desaparecida. Queremos que volteen los ojos a verla a ella y que consideren el riesgo que tiene para su vida”, expresó una integrante del colectivo Hasta Encontrarte.

Desde luego, exigieron que le sea regresada la protección a Karla, ya que está en riesgo constante. Ya son más de dos meses sin protección, lo ha complicado los trabajos de la brigada y el colectivo.

“Teniendo esas medidas de protección, pues se acude a las búsquedas de campo que es la necesidad que tenemos como colectivo por encontrar a nuestros familiares. Si no contamos con la seguridad, pues nos da para todo. Nos dan toda nuestra vida, toda nuestra esperanza de volverlos regresar a casa” afirmó en entrevista.

Por lo pronto expresó que las buscadoras que están participando en la brigada siguen estando en total riesgo. Se trata de un centenar de madres, hermanas e hijas buscadoras en el colectivo Hasta Encontrarte, que también acompaña a más gente o compañeras que no tienen una denuncia, no acuden a las búsquedas o no se integran al colectivo por miedo.

“Es el miedo. Acompañamos a un aproximado de 50 a 60 personas más que son las que están fuera del colectivo, pero que sí estamos acompañando. Al final son como 180 entre personas que tienen denuncia y personas que por miedo deciden no denunciar” señaló.

Al final, la buscadora llamó al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a sensibilizarse y apoyar con protección a Karla Martínez, así como a todas las buscadoras de Guanajuato, en tanto llamó a la sociedad en general a sumarse a su causa, pues al final “nadie está exento de poder estar en una situación similar. Comprendan nuestro dolor”.