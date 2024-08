Tijuana, B.C.- El alcalde electo de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, presentó al empresario Pedro Romero Torres- Torrija como el coordinador de su equipo de transición que inicia este día con la actual presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramirez.

En conferencia de prensa no confirmó ni aseguro que vaya a incluir a alguno de los regidores que han faltado a las últimas sesiones de Cabildo en su administración, pero dejó la puerta abierta a escucharlos si solicitan sumarse a su administración.

“El tema de la transición va a ser un tema meramente técnico, quienes sean parte de la transición no quiere decir que vayan a ser parte del siguiente gabinete o la siguiente administración, lo dejo muy claro”, sostuvo el presidente electo de Tijuana.

Además, agregó: “Ya estaré definiendo en su momento, dando a conocer quiénes van a ser los titulares en cada una de las áreas, sin embargo, el esquema de la transición sí lo dejo muy claro, es un procedimiento meramente técnico de entrega-recepción, y está fuera de cualquier tema político, estamos enfocados en la información que vamos a recibir”.

Romero Torres- Torrija se dijo confiado de que los trabajos de entrega-recepción que se realizarán por los siguientes 60 días en calma y sin contratiempos. Al respecto de quiénes integrarán el equipo de transición, se resguardaron esos datos hasta después que inicien los trabajos, luego de la reunión que se sostuvo el mediodía de este jueves, 1 de agosto, con la alcaldesa saliente.

Burgueño Ruiz explicó que este primer acercamiento con Caballero Ramírez es para establecer las fechas en que darán inicio las mesas de trabajo y se definan los tiempos en que se realizará la transición.

Cuestionado sobre si los regidores que se han negado a asistir a las sesiones extraordinarias de Cabildo de la actual administración, serán parte de su gabinete, en especial la actual regidora Claudia Casas, de quien la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, señaló que estará en la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), negó que sea información real, pero se dijo abierto a esucharlos si llegara a acercarse.

“No, lo digo con mucho respeto, no sé de qué está hablando”, respondió Burgueño Ruiz sobre la integración de Claudia Casas a Sedeti en su administración.

Ante la reiterada pregunta si integrará a los regidores salientes a su administración declaró:

“Como de fondo no sé qué está pasando, qué situación traen en que no se han puesto de acuerdo, si a mí me busca la regidora Claudia Casas yo la recibo, si me busca otro regidor con gusto lo recibo, no tengo ningún problema. Yo creo que la siguiente administración viene a partir de cero en cuanto a organización, tanto en un esquema de Cabildo como de direcciones o jefaturas, entonces, si algun regidor o regidora quiere ser parte de la siguiente administración, esperemos entrablar un diálogo y después se tomarán las decisiones pertinentes. Pero de inicio yo no he hablado con ningún regidor sobre algún espacio de gobierno de la administración que voy a encabezar”.

Burgueño Ruiz, reiteró que en su momento dará a conocer quiénes serán los integrantes de su próximo gobierno y cuando lo dé a conocer, también, dará los argumentos del porqué los eligió.

“No solo hablo específicamente de los regidores sino en lo general quienes quieran ser parte de él gobierno”, concluyó.

Próximo lunes comienzan trabajos de transición

Después de la reunión que tuvieron Ismael Burgueño Ruiz y Montserrat Caballero Ramírez, alcalde entrante y alcaldesa saliente de Tijuana, se informó que los trabajos de transición comenzarán a partirle del lunes, 5 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas por los próximos dos meses.

Por parte del Ayuntamiento de Tijuana, será el oficial mayor, Marcelo Machaín Servín, el que esté a cargo de la coordinación de los trabajos de entrega-recepción. En el equipo del alcalde electo, Burgueño Ruiz, habrá 10 titulares por área y cada uno tendrá más personal a su cargo. Los nombres se darán a conocer en los siguientes días. N