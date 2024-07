Tras la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las protestas contra los comicios han dejado hasta ahora 12 muertos, decenas de heridos y unos 750 detenidos, incluidos dirigentes políticos acusados de terrorismo.

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron a las autoridades venezolanas este miércoles 31 de julio que publiquen “resultados electorales detallados con total transparencia” después de los comicios del domingo pasado que dieron ganador al presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición.

“Llamamos a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia y le pedimos a los encargados (del proceso) electoral que compartan de forma inmediata toda la información con la oposición y los observadores independientes“, afirmaron los ministros en una declaración difundida por la presidencia italiana del G7, conformado además por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido.

Colombia también se sumó a la presión internacional y pidió a Venezuela un “escrutinio transparente” de los votos. “Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”, escribió el presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Maduro, en la red X.

VENEZUELA: NICOLÁS MADURO ACUSA A LA OPOSICIÓN DE VIOLENCIA

Maduro, en el poder desde 2013 y heredero político del expresidente socialista Hugo Chávez, fue proclamado vencedor de la elección presidencial del domingo para ejercer un tercer mandato consecutivo de seis años hasta 2031.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, no ha publicado el detalle del escrutinio, como reclama la oposición. La víspera, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Joe Biden, coincidieron en pedir que se publiquen “de forma inmediata” las actas de votación. El Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios, indicó por su parte que las presidenciales no se adecuaron a “parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”.

La oposición asegura tener en su poder copias de 84 por ciento de las actas de escrutinio que prueban el supuesto fraude, y las publicó en un sitio web. En tanto, el chavismo ha arremetido contra la oposición y los acusa de estar detrás de un golpe de Estado. Mientras tanto, miles de opositores salieron a las calles de Venezuela este martes al grito de “¡Libertad!” para reivindicar la victoria en las urnas de González Urrutia.

En la concentración en Caracas, Edmundo González Urrutia llamó al cuerpo castrense a permanecer en calma ante las manifestaciones. Maduro responsabilizó a González Urrutia y a la opositora Corina Machado por la violencia en las manifestaciones, y aseguró que “la justicia va a llegar”.

MÉXICO TAMBIÉN INTERVIENE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes no meter “las narices” en Venezuela a quienes cuestionan e incluso denuncian un fraude.

“Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: