El cambio climático impacta nuestro planeta de muchas maneras, desde poderosos huracanes e intensas sequías hasta la aparición de especies invasoras y la acidificación de los océanos. Sin embargo, también tiene otra consecuencia muy peculiar de la que quizá nunca has oído hablar: vuelve los días más largos.

A decir de un artículo publicado hace un par de semanas en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el cambio climático está modificando, paulatinamente, la duración del día terrestre.