El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido este domingo 28 de julio para un tercer mandato consecutivo de seis años, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista. Tras dar a conocer el primer resultado que favorecía a Maduro con 51.2 por ciento de los votos, las denuncias de fraude por parte de la oposición surgieron y los cuestionamientos internacionales llegaron.

El CNE proclamó la victoria del mandatario con 5.15 millones de votos (51.2 por ciento), tras el escrutinio de 80 por ciento de los votos. Según el órgano electoral, Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición, recibió 4,45 millones de votos (44.2 por ciento), según el primer informe del domingo por la noche. El CNE también dio a conocer que la participación ciudadana se ubicó en 59 por ciento.

El anuncio de su reelección fue cuestionado de inmediato por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina, España, Uruguay y la Unión Europea, que pidió “total transparencia” en el recuento de votos. Mientras que China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia lo felicitaron.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, exigió un recuento “justo y transparente” de los sufragios. Blinken expresó una “seria preocupación” de que resultado en Venezuela no refleje la voluntad popular.

“Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”, indicó Blinken en un comunicado después de que la autoridad electoral venezolana diera por vencedor de los comicios a Maduro con 80 por ciento del escrutinio.

PRESIDENTES DE LATINOAMÉRICA RECHAZAN LA VICTORIA DE NICOLÁS MADURO EN VENEZUELA

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este domingo que son “difíciles de creer” los resultados anunciados por la autoridad electoral de Venezuela. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, indicó Boric en la X, al tiempo que exigió “total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, agregó.

Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, de inmediato emitió un comunicado en el que indicó que su país “repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la república, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo Venezolano”.

En tanto, el canciller de Perú, Javier González-Olaechea, anunció este mismo domingo que llamará a consulta al embajador de Perú en Venezuela por los resultados anunciados por la autoridad electoral de ese país.

“Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela”, indicó González-Olaechea en X.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de la historia del país, pidió “el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”.

LA OPOSICIÓN ASEGURA QUE GANÓ CON 70 POR CIENTO DE LOS VOTOS

La oposición venezolana denunció fraude en la votación y se autoproclamó victoriosa con 70 por ciento de los votos, contra 30 por ciento para Maduro. “Se han violado todas las normas”, dijo González, representante de la carismática y popular líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política.

Machado de hecho lo proclamó. “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia”, dijo entre aplausos en una rueda de prensa. “Esto no es un fraude más, esto es desconocer y violar groseramente la voluntad popular”, sostuvo Machado.

“Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo Machado. “Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Él obtuvo 70 por ciento de los votos y Nicolás Maduro 30 por ciento. Esta es la verdad”, aseveró.

Luego del informe del CNE, Nicolás Maduro se dirigió a una tarima en el palacio de Miraflores, donde sus seguidores lo esperaban con música y bailes. Poco antes del anuncio del Consejo Nacional Electoral, el equipo de la oposición denunció irregularidades en el escrutinio.

“PAZ Y RESPETO”, PROMETE MADURO

Nicolás Maduro, dijo que “va a haber paz, estabilidad y justicia”, entre denuncias de irregularidades por parte de la oposición. “Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y el mundo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la república Bolivariana de Venezuela”, clamó Maduro ante cientos de seguidores en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. “Va a haber paz estabilidad y justicia. Paz y respeto a la ley”, enfatizó.

También mencionó al presidente de Argentina, Javier Milei, dijo: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo. Es un tipo feo y estúpido y se saca fotos de estúpido”.

Milei también mostró su rechazo al triunfo de Maduro y escribió en X: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”. N

(Con información de AFP)

