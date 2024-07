Tijuana, B.C.- La hermana del ingeniero civil, José Alonso Chávez Guerrero y la esposa de Rubén Ramírez Rojas, ambos desaparecidos el pasado 27 de marzo de 2024 en las inmediaciones de la colonia Xicoténcatl Leyva, acusan que la Fiscalía General del Estado en Baja California (FGEBC) no ha hecho las acciones necesarias para recuperar los cuerpos de sus familiares, luego que los presuntos responsables de su desaparición se encuentran procesados.

Tras la captura de los tres presuntos involucrados en los crímenes, hace casi un mes, tuvieron información casi precisa que los cadáveres de ambos hombres pudieron ser arrojados al interior de la recicladora Eco Waste, en la zona de los desechos de basura sanitaria industrial que recibe esta compañía.

Eduardo Sánchez Huerta, asesor jurídico de la familia del ingeniero Chávez Guerrero, indicó que desde que se tuvo conocimiento del lugar donde podrían encontrarse los cuerpos de las víctimas, solicitaron a la FGEBC el apoyo para recuperarlos. Sin embargo,

“No obstante que hay maquinaria para realizar los trabajos, hemos tenido que batallar con ambos problemas en cuanto a seguridad. En ese punto ha habido varios incendios provocados, que creemos son con la intención de evitar que hagan la localización de ambos cuerpos. No sabemos porque razón, pero creemos que están tratando de proteger a alguien o que algún interés mezquino hay de por medio”, señaló el asesor jurídico de la familia Chávez Guerrero.

Señaló que autoridades de los tres órdenes de gobierno se han negado en participar en la búsqueda, pese que se les ha solicitado el apoyo por escrito para resguardar la zona de manera permanente. La justificación que dan las autoridades es que no cuentan con los agentes suficientes para realizar dicha custodia. Ante la negativa, la familia del ingeniero ha tenido que costear de su bolsillo la seguridad en el lugar para continuar con los trabajos de búsqueda.

Berenice Guerrero, hermana del ingeniero Chávez Guerrero, precisó que desde el 3 de julio hasta la fecha tienen registro de que todos los días se prende fuego al lugar donde podrían encontrarse los cuerpos.

“Lamentablemente desde que se inició la búsqueda, al tercer día el incendio fue provocado justo donde se está llevando a cabo la búsqueda. Si se controla el incendio y a los tres días, al segundo día vuelve a comenzar un incendio justo en donde está la excavación eso da una señal”, compartió la hermana de José Alonso Chávez Guerrero.

Asimismo, cuestionó que como víctima deba ser ella quien busque a las dependencias y a la misma gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, que hasta el momento no le ha dado atención a sus mensajes.

“Por qué no se incendia el resto de la recicladora, por qué solamente ese punto, por qué hemos tenido que estar yendo a todas las dependencias para que nos den el resguardo del lugar, por qué tengo que estarle mandando videos de los incendios a la gobernadora, porque tengo videos de todos los incendios que se han hecho en ese lugar”, cuestionó Berenice Guerrero, quien refirió que le ha mandado mensajes directos tanto a la gobernadora como a la fiscal general.

Destacó que la empresa Frisa, encargada del proyecto de la vialidad que estaría próxima a realizarse en la zona, y en la que el ingeniero y su trabajador estaban realizando trabajos de topografía el día que fueron desaparecidos, sin embargo, las familias siguen sin tener los cuerpos de sus familiares.

“¿Qué es lo que quieren ocultar? Yo les dije, yo no quiero ningún culpable, yo no quiero ningún responsable. Ellos se enfocaron a eso, entonces, ahora entréguenme a mi hermano y a Rubén. Estoy cansada de tener que estar yendo a cada dependencia, de tener que estar pidiendo favores, de tener que estar tocando puertas”, exigió Berenice Guerrero.

Por parte de Delia Zulema, esposa de Rubén Ramírez Rojas, exigió a las autoridades que les den una respuesta y enfoquen los recursos económicos que tienen para dar con su esposo y el ingeniero Chávez Guerrero.

“Yo nada más le quiero pedir a las autoridades que por favor hagan su trabajo, que ya son casi cuatro meses de estar con esta angustia de no saber en dónde están, se supone que hay hasta una recompensa para las personas que den información, entonces, porque mejor no utilizar eso que se está ofreciendo para que se use en la manera encontrar los cuerpos, si es que están ahí”, puntualizó