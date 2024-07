Tijuana, B.C.- A las 6:30 horas de la mañana del martes, 23 de julio, se recibió el reporte que alertó de un incendió en la Zona Este de la ciudad, mismo que generó una densa capa de humo que fue visible desde diferentes puntos de la ciudad.

El incidente se registró sobre la calle Hermosillo de la colonia Viñedos Casa Blanca. El incendió afectó tres empresas: una maderería, una recicladora y una empresa de almacenamiento de cartón. Las tres resultaron con pérdidas totales.

Rafael Carrillo Venegas, director de Bomberos Tijuana, indicó que no hay certeza de dónde se comenzó el incendio, pero, adelantó que en las primeras tres horas se logró la contención del mismo.

En el lugar trabajaron 10 estaciones de Bomberos con alrededor de 50 elementos. Carrillo Venegas informó que un incendio de este tipo durará varias horas para que se controle y se sofoque en su totalidad.

En cuanto al número de personas evacuadas, mencionó que por la hora no había empleados en las empresas por lo que no se requirió evacuación. A los vecinos solo se les pidió estar al pendiente. Aunque no se registraron personas lesionadas, un bombero sufrió intoxicación por monóxido de carbono, mismo que fue atendido en el lugar.

Las condiciones del lugar y la cantidad de material que ayude a avivar el incendio son los factores que pueden demorar que se apague por completo. Se calcula que tarden de 8 a 10 horas en apagarlo totalmente.

Ante la contaminación que genera este incendio, no solo en las viviendas cercanas sino en las zonas a donde llegue la nube de humo, el director de Bomberos recomendó el uso de cubrebocas para evitar afectaciones en las vías respiratorias.

“A la llegada de Bomberos ya no había mucho que hacer por lo que se trabajó en contenerlo para que no se propagara a las demás casas cercanas”, puntualizó Carrillo Venegas. N