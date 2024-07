CALEXICO, Calif., — Agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en el Puerto de Entrada Este de Calexico interceptaron $756,980 dólares en efectivo no reportado escondido dentro de un vehículo durante una inspección de salida.

El 10 de julio, aproximadamente a las 4:02 p.m., los agentes de CBP que realizaban operaciones de salida en el Puerto de Entrada Este de Calexico cuando se encontraron con un hombre de 35 años de edad que conducía una camioneta modelo 2024 que viajaba en dirección sur hacia México desde los Estados Unidos. Los agentes de CBP remitieron al conductor y al vehículo para un examen complementario.

Después de un examen exhaustivo, que incluyó el uso de tecnología de inspección no intrusiva, los agentes de CBP descubrieron un total de $756,980 dólares en efectivo no reportado escondido dentro de la llanta de repuesto del vehículo.

“Este hallazgo subraya los esfuerzos continuos de nuestros dedicados agentes de CBP para hacer cumplir las normas federales y prevenir actividades ilícitas”, dijo Roque Caza, Director del Puerto de Área de Calexico.

Los agentes de CBP decomisaron el efectivo. Agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal.

No es un delito llevar más de $ 10,000 dólares, pero es un delito federal no declarar divisas o instrumentos financieros por un total de $ 10,000 dólares o más a un agente de CBP a la entrada o salida de los EE.UU. o para ocultarlo con la intención de evadir los requisitos de presentación de declaraciones. La no declaración puede dar lugar a la incautación de las divisas y/o a la detención. Una persona puede solicitar la devolución del dinero decomisado por los agentes de CBP, pero el solicitante debe demostrar que el origen y el uso previsto del dinero eran lícitos. N