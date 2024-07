Marvel Studios lanzó este viernes 12 de julio el primer tráiler de la cuarta entrega del Capitán América, aunque esta vez sin el actor Chris Evans como Steve Rogers. Se trata de Captain America: Brave New World, una nueva cinta protagonizada por Anthony Mackie bajo el papel de Sam Wilson, que da continuidad a los sucesos presentados en el final de Avengers: Endgame y la serie de Disney+, Falcon and The Winter Soldier. Sin embargo, quien se llevó los focos en este primer avance fue Hulk Rojo (Red Hulk).

De acuerdo con medios internacionales, aunque su estreno estaba previsto para el 26 de julio de 2024, debido a la huelga de intérpretes de Hollywood el proyecto se atrasó y ahora su estreno será en febrero de 2025. A tenor del sitio GamerFocus, el nuevo proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel presenta a Thadeus Ross (interpretado por Harrison Ford, quien sustituye al fallecido William Hurt) como presidente de Estados Unidos, quien llama a Sam para convertir al Capitán América en un agente oficial, cargo del que Wilson no estará tan seguro.

Además de Mackie y Ford, Captain America: Brave New World contará con las actuaciones de Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Xosha Roquemore, Seth Rollins, Rosa Salazar, Giancarlo Esposito y Shira Haas.

¿QUIÉN ES HULK ROJO?

Hasta ahora, el avance suma tres millones de reproducciones en X (antes Twitter), en gran parte por las primeras imágenes de Hulk Rojo, a quien se observa aplastar el escudo de vibranium del Capitán América, pero ¿quién es este personaje?

Hulk Rojo, también conocido como Red Hulk en inglés, es un personaje de Marvel Comics que debutó en 2008. Fue creado por el escritor Jeph Loeb y el artista Ed McGuinness como una nueva y formidable amenaza.

Esta figura es el alter ego del general Thaddeus "Thunderbolt" Ross, quien en un intento por combatir a Hulk, se expone a un experimento que lo transforma en una versión roja y poderosa del gigante verde. A diferencia de Hulk Verde, Red Hulk retiene su inteligencia y habilidades estratégicas incluso en su forma transformada, lo que lo convierte en un oponente formidable tanto para su versión verde como para otros héroes del universo Marvel.