La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, negó que existan denuncias por cobro de piso o extorsión interpuestas por comerciantes del sector pesquero de Ensenada, a pesar que Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuicola (CANAINPESCA) confirmó, horas antes de ser asesinada, que la fiscalía estaba al tanto de las denuncias y estaba trabajando en las carpetas de investigación.

“En caso de denuncias en específico porque hayan cobrado piso, no tenemos… Extorsión sería, que es el fuero común, -pero-, no, no tenemos denuncia”, respondió la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California, al ser cuestionada sobre los dichos de la empresaria asesinada en la colonia El Sauzal en la ciudad de Ensenada, la tarde del lunes 9 de julio.

También añadió, “Nosotros requerimos la denuncia de la víctima, precisamente para que nos dé el dato de su caso, quién le está llevando a cabo esa extorsión. Muchas, inclusive, de ellas son extorsiones telefónicas, aquí en Tijuana sí tenemos, pero son llamadas que les hacen por teléfono”.

Destacó que están investigando el homicidio de Minerva Pérez y no está confirmada la hipótesis que el crimen fue por cobro de piso. La fiscal general refirió que podría ser por ese motivo, sin embargo, también, tienen la hipótesis del sector pesquero que ahí los llevaría a un tema del fuero federal, donde la Fiscalía no puede intervenir en investigaciones relacionadas con las aguas nacionales.

Asimismo, refirió que la carpeta de investigación también incluye unos videos en los que, apartemente Pérez Castro se encuentra reunida con personas que podrían pertenecer a alguna agrupación del crimen organizado.

Previo al asesinato de Pérez Castro, fue entrevistada por Newsweek en Español Baja California, acerca de los casos de cobro de piso que había denunciado de manera pública en el primer semestre del año, durante la atención con este medio, aseguró que la FGE está informada de lo que está ocurriendo en el puerto de Ensenada sobre el cobro de piso. Dijo que desconocía el número de denuncias, pero que ya tenían mayor presencia de autoridades en las costas. N