En 2024 se registró el mes de junio más caluroso de la historia, superando el récord ya excepcional de 2023, anunció este lunes 8 de julio el observatorio europeo Copernicus.

Cada mes, desde junio de 2023, batió su propio récord de temperatura, es decir, una racha de 13 meses de calor histórico, indicó Copernicus. De acuerdo con el observatorio, como consecuencia “la temperatura media global de los últimos 12 meses (julio 2023 – junio 2024) es la más alta jamás registrada”

“Esto es más que una rareza estadística y pone de relieve un cambio importante y continuo en nuestro clima”, declaró el director del servicio, Carlo Buontempo, tras un mes marcado por fuertes olas de calor en México, China, Grecia y Arabia Saudita, donde murieron más de 1,300 personas durante la peregrinación a La Meca.

Las lluvias incesantes, un fenómeno que los científicos también relacionaron con el calentamiento del planeta, provocaron grandes inundaciones en Brasil, China, Kenia, Afganistán, Rusia y Francia. A inicios de julio, el huracán Beryl arrasó varias islas del Caribe y se convirtió en el huracán atlántico de categoría cinco más temprano del que se tiene constancia.

“Aunque esta racha concreta de extremos termine en algún momento, estamos abocados a ver cómo se baten nuevos récords a medida que el clima sigue calentándose”, añadió Buontempo.

Los récords de temperatura consecutivos coincidieron con El Niño, un fenómeno natural cíclico de calentamiento del agua en el centro y el este del océano Pacífico tropical, que contribuye a subir el promedio de las temperaturas mundiales. “Fue uno de los factores que explican los récords de temperatura, pero no el único”, declaró Julian Nicolas, científico del C3S.

JUNIO CALUROSO Y EL OCÉANO CON NUEVOS MÁXIMOS

Las temperaturas del océano también alcanzaron nuevos máximos, con récords de la temperatura superficial del mar en el Atlántico, el Pacífico Norte y el Índico que influyeron en el aumento del calor en todo el planeta.

En junio —mes caluroso—, las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron otro hito: 15 meses consecutivos de nuevos máximos, un hecho que Nicolas calificó de “impactante”.

Los océanos cubren 70 por ciento de la superficie de la Tierra y absorben 90 por ciento del calor adicional asociado al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. “Lo que ocurre en la superficie de los océanos tiene un gran impacto en la temperatura del aire por encima de la superficie y también en la temperatura media global”, afirmó Nicolas.

Sin embargo, el mundo está a punto de entrar en una fase de La Niña, que tiene un efecto de enfriamiento, por lo que “podemos esperar que la temperatura global (del aire) disminuya en los próximos meses”, indicó.

“Si persisten estas temperaturas récord (de la superficie del mar), aunque se desarrollen las condiciones de La Niña, el 2024 podría ser más cálido que 2023. Pero es demasiado pronto para saberlo”, apuntó.

PRÓXIMOS AÑOS…

Tras más de un año de récords mensuales consecutivos, “la temperatura media global (del aire) de los últimos 12 meses (julio 2023 – junio 2024) es la más alta jamás registrada”, según Copernicus.

Lo que supone que está “1.64 ºC por encima de la media preindustrial de 1850-1900, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad aún no habían calentado el planeta”. Esto no quiere decir que se haya incumplido el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento planetario a 1.5 ºC respecto a la era preindustrial, ya que se mide en décadas y no en años individuales.

No obstante, el mes pasado Copernicus dijo que había un 80 por ciento de posibilidades de que las temperaturas medias anuales de la Tierra superaran al menos temporalmente el umbral de 1.5 ºC durante los próximos cinco años. N

(Con información de AFP)