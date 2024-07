Ensenada, B.C – En conferencia de prensa se presentó la Selección Oficial de producciones cinematográficas y la nueva imagen del Festival Internacional de Cine en Ensenada (FICens); que se celebrará del 21 al 24 de noviembre de 2024 en el puerto de Ensenada.

Durante el evento se anunció que las principales sedes de esta primera edición del Festival serán Cinépolis Plaza Marina, el cual contará con tres funciones diarias, y el Centro Estatal de las Artes; en esta última se presentará la selección oficial, además de llevarse a cabo la inauguración y clausura del evento.

Caleb Triana Romero, director del Festival, destacó la transformación de la tercera edición de la Muestra en este primer Festival Internacional de Cine en Ensenada:

“Esta evolución se ha dado debido a la necesidad de contar con eventos de impacto a nivel estatal, nacional e internacional que permitan la exhibición de producciones de nuevos talentos, así como actividades complementarias como conferencias y talleres que ampliarán el conocimiento técnico para los crews locales y sumarán nuevas audiencias para el cine independiente.”

Triana Romero agregó que esto ha sido posible gracias a la colaboración de la Comisión de Cinematografía de Baja California, Sala de Arte Cinépolis, el Centro Estatal de las Artes (CEARTE) y Cinematográfica y Escénica de México A.C. (CEMAC) a través de su programa PRODICINE.

Cinépolis se unió como sede oficial del Festival a través de su vertical Sala de Arte Cinépolis, la cual busca vincular al espectador con la comunidad fílmica. Seis producciones participantes del FICens serán proyectadas en el conjunto Cinépolis Plaza Marina durante el festival.

Tania Vela, coordinadora General de Cinematográfica y Escénica de México A.C. (CEMAC), comentó sobre el apoyo fundamental de Cinematográfica y Escénica de México a eventos que promuevan el quehacer cinematográfico local y regional.

Durante el evento, Javier López, programador del festival, anunció los 20 cortometrajes y 21 largometrajes que formarán parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Ensenada en las cuatro categorías: Baja en Corto, Cortos Noroeste, Largometraje Internacional y Largometraje Mexicano.

Entre los 112 proyectos cinematográficos presentados a la convocatoria, se seleccionaron 9 largometrajes provenientes de ocho países: Colombia, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Irán, China, Ucrania y Argentina, y 12 largometrajes mexicanos que incluyen la producción ensenadense “Surgencia” dirigida por José Alejandro Montalvo en colaboración con el Chef Benito Molina y Hugo D’Acosta.

Además, se presentarán 13 cortometrajes bajacalifornianos, entre ellos “Ella se Queda”, recientemente presentado en La Semana de la Crítica de Cannes 2024, y el cortometraje ensenadense “Amor Ice”, que estuvo en el shortfilm corner de Cannes. En la categoría de Cortos Noroeste, participarán 7 producciones.

Las producciones ganadoras de las distintas categorías podrán ser acreedoras de diversos premios, entre los que destacan un premio de corrección de color con un valor de $46,000.00 M.N., patrocinado por Jacalito Film, y un premio para distribución, patrocinado por Benuca Films Distribución.

Presentación de la Imagen del 1er Festival

Como parte de los anuncios, se develó la imagen oficial del primer Festival Internacional de Cine en Ensenada, diseño a cargo de la artista gráfica Alejandra Castro. La diseñadora mencionó que la imagen representa algunas de las especies marinas emblemáticas del puerto de Ensenada, conocido por su gran actividad pesquera y gastronómica.

“Buscamos que el mundo conozca las grandes fortalezas de nuestro municipio, entre las que destacan su gran diversidad de productos del mar, así como su gastronomía y el gran potencial que tiene la industria creativa para desarrollarse y destacarse junto con estas vocaciones en Ensenada y en Baja California,” explicó Castro.

El FICens se consolida como un evento clave para la promoción del talento cinematográfico de Baja California y México, y como un espacio vital para el cine independiente. Podrá disfrutarse del 21 al 24 de noviembre en Cinépolis Plaza Marina y en el Centro Estatal de las Artes.

Selección Oficial del Festival Internacional de Cine en Ensenada

CATEGORÍA EN COMPETENCIA: Baja En Corto (Baja California)

1.- EL CONEJO Dir. Karen Lóbu

2.- AUGUST Dir. Alejandra Navarro Beltrones

3.- CONSUELO Dir. JL. Ruiz

4- DALILA Dir. Luis Antonio Ceceña Elizalde

5.- SANAR LA TIERRA Dir. Lilian Paola Ovalle

6.- AMOR ICE Dir. Katy Araiza

7.- LUZ DE SOL Dir. Marco Aurelio Celis

8.- UN AGITADO VIENTO Dir. Patricia Montoya

9.- ELLA SE QUEDA Dir. Marinthia Gutiérrez Velazco

10.- CALLEJONES Dir. Diego Hernández

11.- ENTRE LAZOS Dir. Christian Adair Cervantes

12.- NISEI (SEGUNDA GENERACIÓN) Dir. José Miguel Lino

13.- OBLACIÓN Dir. Daniel Robledo De Basabe

CATEGORÍA EN COMPETENCIA: Cortos Noroeste (Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja Sur)

1.- CHICHI’ ALES Dir. José Lopez Aramburo

2.- LENTES ROSAS Dir. Zuzeth Amelia González

3.- HELENA Dir. Rebecca Arzac

4.- El TIEMPO VA Dir. Joisán Lopez

5.- ME LLAMO TOM Dir. Marco Mejía

6.- ARIHUA Dir. Guillermo Vejar

7.- PARA TI, JOSÉ Dir. María Camila Daniel Stone

CATEGORÍA: Largometraje Mexicano

1.- ITU NINU Dir. Itandehui Jansen

2.- YALUNG KANG. PIONEROS DE LA MONTAÑA Dir.Verónica De La Luz

3.- NORTE Dir. Natalia Bermúdez

4.- AMOR FANTASMA Dir. Marusia Estrada

5.- LA FRONTERA INVISIBLE Dir. Mariana Flores Villalba

6.- FRACTALIS Dir. Adrián Pallares

7.- EL CANTO DE LAS MOSCAS Dir. Ricardo Soto

8.- UNA CANCIÓN SOBRE LO QUE SEA Dir. José Luis Isoard

9.- EL GUARDIÁN DEL FARO Dir. Rafael Martínez – García

10.- SOY LO QUE NUNCA FUI Dir. Rodrigo Álvarez Flores

11.- SURGENCIA Dir. José Alejandro Montalvo

12.- CH’UL BE, SENDA SAGRADA Dir. Humberto Gómez Pérez

CATEGORÍA: Largometraje Internacional

1.- LA OTRA FORMA Dir. Diego Felipe Guzmán

2.- SIKAT SUBAR – A HIDDEN COLORFUL FEATHER Dir. Diego Pessoa de Andrade

3.- AMERICAN POT STORY: OAKSTERDAM Dir. Ravit Markus, Dan Katzir

4.- BEYOND THE BEACH: THE HELL AND HOPE Dir. Graeme Scott, Buddy Squires

5.- WHAT’S LEFT BEHIND Dir. Javad Ebrah himinejad (H)

6.- IN THE FORM OF LOVE Dir. Siavash Asadi (H)

7.- OLD FASHION NEW LIFE Dir. Lam Can-Zhao (H)

8.- WE WILL NOT FADE AWAY Dir. Alisa Kovalenko

9.- EL ARRANQUE Dir. Federico Jacobi