El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California (TSJBC), Alejandro Isaac Fragozo López, aseguró que por parte del Poder Judicial no se incurrió en alguna irregularidad en la liberación de Gisela Aidee “N”, acusada como presunta responsable del asesinato de su novio Jonathan Palma el 12 de septiembre de 2021.

Negó que el juez de control que lleva el caso haya enviado un oficio a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) para solicitar que se le dejara en libertad.

Explicó que una vez que se le decreta la medida cautelar de prisión preventiva a una persona imputada por la comisión de algún delito que así lo requiera, el juez está obligado a enviar un oficio al Cesispe para que reciban a la persona procesada.

En el caso de Gisela Aidee “N”, dijo que el juez envió el oficio hace dos años; el más reciente lo envío hace unas semanas pero nunca indicó que se debía dejar en libertad.

“Claramente que no somos responsables, no me atrevería a decir qué institución es, pero sí, definitivamente nosotros sí cumplimos. Hay un oficio de fechas recientes hace 20 días, donde un juez diverso establece que no ha variado ninguna la media cautelar y que por ende debe permanecer ahí”, señaló Fragozo López.

Asimismo, enfatizó que Cesispe está al tanto que siempre que hay cambio en una medida cautelar debe haber una audiencia en la que de establezca si hay un cambio porque hay que determinar si el término se amplió y en la audiencia se debata el tema.

Al respecto de la orden de aprehensión, la fiscal general en Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó que sigue vigente y hasta el momento no se ha dado con su paradero e indicó que de haber huido a otro estado o país tiene manera de dar con ella. N