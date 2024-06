“El tema de la justicia en México no es para resolverse en un mes, tal vez ni en un año”, afirmó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, al hablar de la reforma al Poder Judicial.

Sostuvo que el tema no es sencillo, que se tiene que trabajar mucho y dar tiempo para no caer en la simulación. “Si se hace la reforma tal y como está, sin moverle nada, estaremos dando un paso en falso y el tiempo nos dará la razón”, una vez que habrá intereses poderosos que intervengan en la elección de los juzgadores, aseguró.

Exigió que el Parlamento Abierto anunciado en torno a la reforma al Poder Judicial o al denominado “Plan C”, no sea una simulación. Indicó que este ejercicio se conforma de diferentes principios, citó, como dos de los más importantes, el derecho a la información y la participación ciudadana.

Consideró que el Parlamento Abierto deberá enriquecer la iniciativa de reforma y, de ser necesario, “le quite puntos, comas o artículos completos que se consideren inconvenientes, o adicionar las propuestas que se consideren activas para el bien del propio Poder Judicial”.

Sugirió que las propuestas de candidaturas para magistrados, ministros y jueces, no emerjan únicamente de los poderes de la Unión, a fin de evitar una afinidad partidaria. “Si ya se va a hacer, si no hay discusión y no van a salirse de ese propósito, habría que incorporar propuestas de la sociedad; que participe la academia, los colegios de profesionistas, como las Barras y Colegios de Abogados prestigiosos del país, las universidades, para que puedan ser candidatos sin partidos los que participen en las urnas”, finalizó.

