Habíamos escrito aquí que aunque Xochitl iba a ganar, la real batalla era que AMLO no lo iba a reconocer, y por ende permitir, pues bien, reconocemos que Lopez Obrador se adelantó, ni siquiera dejó que este escenario se diera , desde tiempo atrás, tejió la elección de estado ; Además de los programas sociales, la presencia anticipada del ejercito de servidores de la Nación, visitando casa x casa y advirtiendo a los ciudadanos de a pie que si no votaban por Morena, se acabaría al apoyo que recibían, mas el mensaje diario de la mañanera machacando con lo mismo , los gobernadores morenistas, el narco etc.,, y el golpe mortal a la ciudadanía ; La cooptación del INE a través de imponer como presidenta a su lacaya Taddei , ¿ustedes creen que la Taddei pudiese decirle a AMLO que perdió el 2 de Junio?, los ciudadanos fuimos muy ingenuos al confiar en un INE sometido al pensar que con una participación elevada , que la hubo, 70%, podíamos echar a Morena del poder, ya lo vimos, contra toda lógica a pesar de los pésimos resultados de la gestión de AMLO, ganó la Sheinbaum, por 2 a 1, Morena ganó el DF, (que se sabía perdido ), y estados como Veracruz , donde repudian a la Nahle, a pesar del abrumador gane, el hartazgo hacia los resultados del Peje están ahí…

Ahora bien, ¿ qué viene?. Pues bien , con Claudia como Presidenta y por otro lado el plan del Peje de perpetuarse en el poder, -ya anunció que va a incrustar a sus hijos en la política , (como si ya no estuvieran ) ,es claro que lanzara a uno de ellos al 2030 y mientras el tratara de injerir en la admón. de Claudia-. Los Morenistas, con mayoría calificada a nivel diputados y fácil de obtenerla en el senado, trataran de mover a su antojo la constitución, pero aquí viene lo bueno, debido a que el país está inmerso en el tablero geopolítico mundial , además bajo el T- MEC y otros tratados , los contra pesos reales vendrán de afuera , Mexico ya no aguanta los errores y disparates de AMLO, aunque estén los Morenistas, el barco tiene que girar en sentido contrario, a fuerzas, además, el perfil de Claudia es completamente distinto al Peje, mientras este es un ignorante y no habla Ingles, Claudia posees postgrados, he hizo un trabajo de investigación por 4 años en el Lawrence Berkeley Laboratory, posee especialidad en energías limpias, domina el Ingles , y paradójicamente el Peje no es de izquierda , Claudia sí, es claro que no lo quedara otra que manejar al país con sentido pragmático y sentido común, con políticas de apoyo a la inversión , cancelación de los elefantes blancos y aunque esto choca de frente con la visión del Peje, Claudia no se enfrentará con el, seguirá con una relación cordial, lo ira administrando y al mismo tiempo aplicando las políticas correctas bajo el marco del T- MEC , el near shoring, y estirara la liga de rompimiento con el Peje al máximo, y si, podría llegar el punto de quiebre, pero no será a corto plazo , y si se da, (será digno de otro artículo), al final la realidad de ser vecinos de EU, se impondrá. En resumen aunque ganó Morena, debido a la dinámica que impone el mundo actual bajo el cual nos movemos, y nuestra cercanía con EU, para sobrevivir como país y ante el caos que deja AMLO , la nueva presidenta y su equipo tendrán a fuerzas que cambiar el rumbo actual , los contra pesos ya no vendrán de adentro, sino del exterior, el país ya no aguanta otro sexenio igual.. el cántaro ya se vació.. N