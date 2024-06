Mexicali, B.C.- El director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, confirmó que son cuatro agentes de la Policía Municipal –entre ellos un jefe de turno- los que pudieron participar escoltando a Josué Godínez Fernández, alias “El 21”, señalado como generador de violencia por autoridades estatales al interior del fraccionamiento Alcazar, por lo que, tres de ellos fueron removidos de adscripción y el jefe de turno destituido de su cargo. Será la Sindicatura Procuradora la encargada de hacer la investigación que corresponde.

“Las cuatro personas de manera inmediata fueron asignadas a una adscripción distinta, a un área no operativa, y una de ellas que tenía jefe de turno o tenía grado de 86 fue relevado de su cargo. Eso fue de manera inmediata, y no con la intención de hacer un prejuzgamiento porque no le corresponde a la Dirección de Seguridad Pública hacerlo, sino por un tema de transparencia para que las investigaciones que se realicen por la autoridad competente puedan no estar afectadas en el desarrollo de las mismas”, indicó Mendivil García.

Explicó que actuaron con base al procedimiento interno que establece el protocolo, por lo que procedieron a analizar, a través del área de inteligencia, el video que circula en redes sociales. Del análisis destacó:

*Que la fecha es del 14 de junio de 2024, aunque no se tiene certeza de que sea la fecha correcta.

*La hora de la grabación es a las 3:34 horas de la mañana con la duración de 01:26 minutos.

*En el video se observa que ingresan 16 vehículos de diferentes modelos. Por orden de ingreso fueron seis vehículos particulares, al frente va un GMC Sierra de modelo reciente y posteriormente del ingreso de esos seis vehículos, ingresa una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali.

*Posteriormente ingresan otros siete vehículos y otra patrulla RAM de la Dirección de la Policía Municipal.

*Al fondo de la grabación se ve a una unidad que da vuelta en u y se retira.

Añadió que de la información que se analizó se encontró que en grupos de Whatsapp se anexaron al video una serie de fotografías del presunto generador de violencia, así como una ficha informativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en la que encuentra una galería con fotografías de sujetos de interés para la autoridad estatal, y donde al parecer, una de estas personas es quien conduce el primer vehículo que se ve en el video.

“Desde mi punto de vista, y quiero ser claro, evidentemente existe un gran parecido con una de las personas que refiere se encuentra en esa galería de nombre Josué Godínez Fernández, alias “El 21”, sin embargo, no tengo la capacidad forense para determinar si es efectivamente la persona o no”, opinó el titular de la DSPM en Mexicali.

Detalló que una vez analizado el video, tuvo una reunión el pasado lunes con la presidenta municipal, Norma Bustamante, quien de manera inmediata le instruyó a que fueran a las últimas consecuencias para la investigación de este hecho.

A partir de esto se dieron a la tarea de identificar las unidades que participaron: una Explorer de modelo no reciente y un Pick Up RAM de modelo reciente. Mendivil García indicó que las unidades están identificadas, y aseguró que sí son de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y también los agentes que conducían dichas unidades, tanto al operador como al oficial.

“No toleraremos este tipo de incidentes en caso de que la investigación resulte así, tendremos cero tolerancia a este tipo de acciones, y estaremos como siempre, colaborando con las partes que investigan estos hechos, ya sea Sindicatura, Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República”, puntualizó el director de Seguridad en la capital de Baja California.

Por último, refirió que la investigación se encuentra en proceso, que no había una denuncia o investigación previa; al momento no hay detenciones, ya que no se puede asegurar que es la persona de interés que se ve en el video, y quien no cuenta con orden de aprehensión.