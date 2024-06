Todo es una búsqueda, todo es un intento por acercarse al verso, al poema, a la composición digna de nuestras lecturas. Porque no hay poesía sin poetas revelados, no existe la escritura sin la sentencia de Góngora, Quevedo, Sor Juana, Herrera y Reissig, Aleixandre, Paz, Lizalde, Isabel Fraire, sin los cuadernos necesarios de los amigos que enderezaron mis entuertos siempre tuertos, sin el incurable David Huerta, sin la perra “Depresión” y su amo generoso Francisco Hernández, sin el estuario imponente de José Luis Rivas, la levedad de Coral Bracho, la sonrisa del jueves luminoso de Antonio Deltoro, el viaje místico de Elsa Cross, los amorosos cementerios de alcoholes y pan noble de Ricardo Muñoz… por ellos y por tantos otros poetas intento acercarme a la escritura de la poesía.

Escribo y leo poesía desde la soledad, en las madrugadas y en los transportes públicos, escribo en el metro, después de la lluvia, escribo en el miedo, en el acecho insolente de la enfermedad, escribo con la luz apagada y las venas asfixiadas, en la piel de mis amados difuntos y en los vidrios rotos de la ventana de mi desesperación, y toda esa osadía de verbos, frases y murmuraciones no es más que solo un deseo, el intento de acercarme a los libros de Pound y Pessoa, de Brodsky y Rimbaud, de Sandburg y Lee Masters, de García Lorca y Agustini, de Cernuda, Vallejo, Vilariño, Blanca Varela, Villon y tantos cadáveres exquisitos que me abren la brecha.

LA ETERNA BÚSQUEDA DEL VERSO

En cada poema están mis muertos que todas las noches me arrullan con un padrenuestro, mis amigos que danzan coléricos bajo la lluvia o se mecen en el perfume de los nardos funerales. Sé que se escribe mucha poesía en México, alguna afortunada que persigo con gozo, otros intentos son innombrables, pretenciosos, oportunistas con nuestra violencia social rampante, cada quién tendrá su lector y su fantasma. No me ocupo más de esto y solo escribo porque me mueve un deseo sincero, confuso, gozoso, travieso por encontrar la piel de eso que nos estruja y nos eleva, de esa cadera violeta en las nubes: la poesía. N