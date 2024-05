El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo. Mide aproximadamente 11 pulgadas (28 centímetros). Se ubica principalmente en la parte superior derecha del abdomen, por encima del estómago, índica la clínica Mayo. Además, el hígado es un órgano inagotable. Actúa como filtro del cuerpo, eliminando toxinas y bacterias del torrente sanguíneo. También desempeña un papel activo en muchas funciones del organismo.

Por ello una gran parte de los seres humanos mantienen un especial cuidado por este órgano. En el mercado existen numerosos suplementos de venta libre para la “desintoxicación del hígado” o “limpieza del hígado” que afirman ayudarlo, empero, se debe poner especial cuidado y no creer en este tipo de productos.

El hígado está involucrado en más de 500 funciones del cuerpo. Algunas de las funciones más importantes incluyen filtrar la sangre para eliminar toxinas y sustancias venenosas y producir bilis, el líquido que ayuda al cuerpo a digerir los alimentos.

ES UN ÓRGANO QUE SE REPARA A SÍ MISMO

Asimismo, el hígado es el encargado de eliminar las bacterias del torrente sanguíneo, producir las sustancias que regulan la coagulación de la sangre y procesar carbohidratos, grasas y proteínas para que sean utilizables por el cuerpo.

Este órgano al mismo tiempo almacena glucosa como glucógeno para que el cuerpo la reconvierta de nuevo en glucosa cuando la necesite; también se debe almacenar vitaminas y minerales, incluidas las vitaminas A, B12, D, E, K, hierro y cobre.

Además, el hígado tiene otra característica interesante: posee la capacidad única de repararse a sí mismo después de un daño. Según los Institutos Nacionales de Salud, el hígado puede volver a crecer después de que se haya extirpado hasta 90 por ciento del órgano (aunque eso no quiere decir que no se deba cuidar).

“Tu hígado es una fábrica con la capacidad de regenerarse y desintoxicarse”, dice el médico Mazen Noureddin, hepatólogo del Hospital Houston Methodist. “El hígado no necesita ayuda adicional para filtrar las toxinas a menos de que haya sufrido daños o enfermedades”.

Hay muchas enfermedades y afecciones que pueden causar daños que no se pueden revertir, como el consumo de alcohol y grasas en exceso, la hepatitis, el cáncer, las sobredosis y el uso indebido de medicamentos.

¿SON DE AYUDA PARA EL HÍGADO LOS SUPLEMENTOS?

La pregunta frecuente debe ser: ¿puede algún suplemento ayudar a la función hepática, o es mejor tomar medidas simples para mantener el hígado sano?

“A todos nos ha pasado. Es sabido que la mayoría de nosotros nos excedemos de vez en cuando; ya sea comiendo en exceso o tomando un vaso más de cerveza o vino de lo que pretendíamos. Así que recurrir a una ‘limpieza hepática’ mediante un producto de venta libre o una “desintoxicación hepática” hecho de hierbas y jugos puede sonar tentador para ayudarte a volver a la normalidad después de excederte.

“Incluso, las empresas que están comercializando estos suplementos afirman que te pueden ayudar a apoyar las muchas funciones del hígado. Ya sea que se trate de aumentar la inmunidad o la energía, apoyar la digestión, desintoxicar el hígado o reparar el daño hepático, estos suplementos dietéticos prometen muchos beneficios. Algunas de las limpiezas se jactan de que también son formas efectivas y saludables de perder peso”, indica el experto.

Estos suplementos pueden ser una mezcla de hierbas, vitaminas y minerales o venderse como píldoras o polvos de un solo ingrediente. Los ingredientes comunes que se encuentran en los suplementos de “desintoxicación o limpieza” del hígado pueden incluir: cardo mariano, polvo de raíz de diente de león, extracto de alcachofa, curcuma, bardana y extracto de achicoria.

Si bien algunos de estos ingredientes han demostrado beneficios (cardo mariano para reducir la inflamación del hígado, cúrcuma para proteger contra las lesiones hepáticas), “no hay suficientes datos basados en evidencia para recomendarlos a las personas con una función hepática normal”.

EL GRAVE PROBLEMA DE LOS SUPLEMENTOS

“El grave problema de algunos de estos suplementos que sabemos que podrían ser beneficiosos para el hígado es que son mezclados con otras sustancias que podrían ser dañinas”, afirma el doctor Noureddin.

“En otros casos, muchos de los suplementos podrían ser dañinos en sí mismos y podrían tener el efecto contrario en el hígado, especialmente si se mezclan con otra cosa. Desafortunadamente, hemos visto a muchos pacientes a lo largo de los años con toxicidad hepática debido a los suplementos ‘naturales’ que estaban tomando y que pensaban que eran útiles”.

Otro suplemento que supuestamente ayuda al hígado es una versión sintética de S-adenosil-L-metionina (SAM-e), un aminoácido natural que se encuentra en el cuerpo. La SAM-e, que Noureddin ha estudiado, está involucrada en varios procesos corporales, incluido el sistema inmunológico, el mantenimiento de las membranas celulares y la creación y descomposición de sustancias químicas como la serotonina, la melatonina y la dopamina. La versión sintética puede ser útil para las personas con enzimas hepáticas elevadas que no procesan bien el aminoácido natural.

El experto recomienda que antes de usar un suplemento para beneficiar al hígado, primero se debe investigar todos los ingredientes. LiverTox es un recurso del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) que comparte información sobre la lesión hepática inducida por medicamentos y cómo varias hierbas y medicamentos pueden ser tóxicos para el hígado.

Noureddin sugiere que aquellos que sienten curiosidad por los suplementos o la mejora de sus marcadores de función hepática, deben hablarlo con su médico general porque puede ayudarte a elegir un suplemento seguro o bien, pueden sugerirte que consultes con un hepatólogo si la salud de tu hígado está en riesgo.

MEJORAR LA SALUD DEL HÍGADO DE FORMA NATURAL

Para cuidar el hígado se debe recurrir a un médico y hablar sobre los posibles factores de riesgo de enfermedad hepática. Esto puede incluir antecedentes familiares de cualquier enfermedad hepática y ser honesto acerca de cuánto se bebe.

También se debe hablar sobre los factores de riesgo y las pruebas de detección de la hepatitis C. Muchas personas con hepatitis C no saben que tienen la infección, que luego puede progresar a daño hepático, insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer de hígado.

CONSUMO DE ALCOHOL PERJUDICA EL HÍGADO

El médico Noureddin enfatiza que limitar el consumo de alcohol puede ayudar a reducir enormemente el riesgo de desarrollar afecciones hepáticas relacionadas con el alcohol. Eso significa idealmente tomar menos de dos bebidas al día para los hombres y una bebida al día para las mujeres.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcohol de los Estados Unidos indica que una bebida estándar equivale a aproximadamente 14 gramos de alcohol, y la cantidad de líquido en el vaso no necesariamente coincide con la cantidad de alcohol. Por lo tanto, 12 onzas (355 mililitros) de cerveza, 5 onzas (148 mililitros) de vino o aproximadamente 1.5 onzas (44 mililitros) de licores como whisky, vodka o ginebra se consideran lo que se consideraría una bebida estándar. Por lo tanto, esa gran servida de vino puede fácilmente pasarse del límite diario.

NO BEBER SI SE TOMA CIERTOS MEDICAMENTOS

Al usar un medicamento el paciente debe leer cuidadosamente las instrucciones antes de tomarlo. Hay muchos medicamentos que pueden causar lesiones en el hígado y riñones si se toman simultáneamente con alcohol. Si la etiqueta del medicamento dice que no se debe beber mientras se toma el medicamento, no se debe hacer.

EVITAR EL USO EXCESIVO O INCORRECTO DE MEDICAMENTOS

El hígado filtra y descompone todo lo que se pone en tu cuerpo. El uso crónico o incorrecto de medicamentos, incluidos los esteroides, los inhalantes y los analgésicos, puede dañar la función hepática. El consumo de drogas ilegales, incluida la heroína, puede aumentar el riesgo de contraer hepatitis viral, además de dañar la función hepática.

MANTENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN PRO DEL HÍGADO

El sobrepeso, la diabetes tipo 2, la presión arterial alta, el colesterol y los triglicéridos altos pueden poner a las personas en riesgo de enfermedad hepática esteatótica asociada a la disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), o lo que solía llamarse enfermedad del hígado graso no inducida por el alcohol.

“Si bien no existen tratamientos que puedan revertir el MASLD, hay formas de ayudar a prevenir la afección o retrasar su progresión. Los hábitos saludables, como hacer ejercicio, dormir bien y seguir una dieta mediterránea u otra dieta antiinflamatoria, pueden ayudar a tú hígado y a su salud en general. Se debe dejar de fumar, de hacerlo, porque afecta negativamente tu hígado y la salud en general”.

Si bien no es exactamente un suplemento para la salud del hígado, se ha demostrado que beber café reduce la grasa y las cicatrices en el hígado. “En caso de ser sensible a la cafeína, tienes una afección cardíaca o ansiedad, debes hablar con tu médico antes de agregar café a tu dieta. Para obtener el mayor beneficio, asegúrate de agregar solo un chorrito de tu leche de vaca o vegetal favorita y un poco de edulcorante. Agregar demasiada azúcar o lácteos puede eliminar los beneficios para la salud y agregar calorías adicionales a tu día”.

Debido a la capacidad del hígado para desintoxicarse a sí mismo, a menudo no se debe hacer mucho más allá de llevar una vida saludable. “Mantener una vida saludable es la clave”, concluye Noureddin, “la mayoría de la gente no necesitará más que eso”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: