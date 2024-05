La legendaria actriz Meryl Streep recibió este martes 14 de mayo la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de apertura del Festival de Cannes para inmortalizar su “lugar imborrable en la historia del cine“.

La actriz francesa Juliette Binoche dijo: “Tu rostro y tu voz son parte de nuestras vidas. Nos has dado emociones. Nos has hecho crecer. Cuando te veo en la pantalla, no eres tú a quien veo, es un movimiento que pasa por ti. Y eso es ser un actor. Pero en realidad es más que eso.

“Es un vínculo que creas a través de tu presencia y que deja que la belleza venga hacia ti. Lo que te atraviesa en un instante es la intención, el pensamiento, la energía, el amor, la verdad. ¿De dónde viene todo esto? ¿Amor? ¿Has nacido así? ¿Cuál fue tu sueño?”.

Meryl, de 74 años, ya tiene a sus espaldas casi todas las distinciones posibles, entre ellas el récord de 21 nominaciones a los Óscar y tres estatuillas. Hacía 35 años que la intérprete no pasaba por Cannes. “Les agradezco tanto que no se hayan cansado de mi cara”, bromeó Streep ante la audiencia, con un elegante vestido color marfil.

ESTA PALMA DE ORO RECOMPENSA LA PROLÍFICA CARRERA DE MERYL STREEP

Esta Palma de Oro recompensa la prolífica carrera de la actriz, iniciada en 1977 con Julia, seguida de Kramer contra Kramer, su primer Óscar (1979). Ganó su segundo Óscar con La decisión de Sofía (1983), interpretando a una superviviente del Holocausto, y el tercero llegó dando vida a La dama de hierro (2011), basada en la historia de la política británica Margaret Thatcher.

“Me siento muy honrada de saber que voy a recibir este prestigioso premio. Ganar un premio en Cannes, para la comunidad internacional de artistas, siempre ha representado la más alta distinción en el arte de la realización cinematográfica.

“Estar a la sombra de los que ya han sido premiados es a la vez una lección de humildad y una experiencia emocionante. ¡Estoy deseando venir a Francia para agradecer en persona a cada uno el próximo mes de mayo!”, dijo Meryl Streep cuando se enteró del galardón.

El 77º Festival de Cannes desplegó este martes su alfombra roja a las mujeres, con discursos de reivindicación feminista. “Las citas profesionales nocturnas en las habitaciones de hotel de señores todopoderosos” se terminaron en Cannes, aseguró la presentadora de la gala de apertura de la cita cinematográfica más importante del mundo, Camille Cottin. N

