Los esfuerzos para terminar con el tráfico de especies salvajes protegidas son “insuficientes”, según un informe de Naciones Unidas (ONU) publicado este lunes 13 de mayo, que destaca, sin embargo, un retroceso de la caza furtiva de especies “emblemáticas” como elefantes y rinocerontes.

La ONUDC pide a los países “aplicar de manera más eficaz la legislación, especialmente en leyes anticorrupción, para atacar a los potentes grupos criminales organizados que se encuentran tras el tráfico”. La proporción de los decomisos relacionados con tráficos ilegales en el comercio mundial de especies salvajes aumentó desde 2017, “alcanzando sus niveles más elevados durante la pandemia de Covid-19 en 2020 y 2021”, escribe la organización en ese documento de cerca de 170 páginas.

Les especies de la fauna y la flora afectadas por tráficos ilegales serían de “1.4 a 1.9 por ciento del total del comercio mundial en ese periodo, frente a entre 0.5 y 1.1 por ciento en los cuatro años anteriores”.

Wildlife trafficking remains a huge issue.

From trafficking for food, medicine or luxury items to the live animal trade, flora and fauna face threats from both ruthless criminals and careless individuals.

Learn more➡️https://t.co/VoFzJpooBE#EndWildlifeCrime pic.twitter.com/3W5o2A1NqP

