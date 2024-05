Neal Schaffer se presentará por primera vez en Mexico dentro del escenario de PublicitasTalks como speaker estelar este próximo jueves 23 de mayo, en el marco de ExpoPublicitas 2024.

Neal es un reconocido experto en marketing digital y ha sido nombrado uno de los 50 influencers más poderosos de las redes sociales por Forbes. Es fundador de la consultora PDCA Social y autor de 4 libros, incluyendo Maximize Your Social, y su reciente publicación The Age of Influence.

Neal es una autoridad que ha trabajado con marcas líderes como Adobe, Microsoft y Sony, y es un colaborador habitual de publicaciones como Forbes, Entrepreneur y Mashable. Es catedrático en la extensión de la UCLA y en la Rutgers Bussines School.

Schaffer, experto en estrategias de redes sociales, compartirá sus conocimientos y experiencias en dos sesiones principales y un taller exclusivo, donde abordará tres temas apacionantes que están cambiando la forma de conectar con las audiencias:

Keynote Session 1: Re-Imaginando El Marketing de Influencers.

En este espacio, Schaffer llevará el marketing de influencers más allá de los “likes”, explorando estrategias que fomenten conexiones de marca más profundas con la participación de la audiencia, y cómo los influencers están moldeando las percepciones y decisiones de los consumidores.

Keynote Session 2: Cómo Aprovechar el UGC y a los “Embajadores De Marca” para hacer crecer tú marca.

Neal hablará sobre el valioso Contenido Generado por los Usuarios (UGC) para aumentar la confianza y compromiso con la marca, y el poder de los Embajadores de “Marca”, agregando autenticidad y credibilidad a los mensajes, ya que provienen de usuarios reales

Workshop: Cómo Construir Tú Marca Personal, Y Generar Más Influencia.

En este espacio, Neal te llevará paso a paso a implementar estas poderosas cuatro estrategias: Marketing de influencers, UGC, Embajadores de Marca, y Marca Personal.

Para cerrar con broche de oro, te invitamos a una convivencia exclusiva para 20 participantes en el Meet & Greet con Neal.

No te pierdas esta oportunidad única de conocer e interactuar con un rockstar digital. Reserva tu lugar en PublicitasTalks hoy mismo, y prepárate para llevar tu negocio al siguiente nivel.

Adicionalmente, en PublicitasTalks se presentarán seis lideres expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias en los temas relevantes que están revolucionando las estrategias de publicidad y marketing:

• Estrategias de Marketing Equilibradas para un Crecimiento Sostenible. Julia Sant Ambrosio, Nielsen

• Sostenibilidad: La Palanca de Crecimiento del Valor de Marca. Laurence Newell, BrandFinance.

• Rutas de Crecimiento en un Nuevo Entorno. Francisco Luna, Kantar División WorldPanel.

• El rol de la Gen-AI en el Proceso Creativo. Ana Ma. Valdespino, Nielsen.

• La Inteligencia Artificial y la Robótica aplicadas a las Tiendas de Retail. Alejandro del Valle Tokunhaga, Octopy.

• Qué hay detrás de las Grandes Ideas Generadoras de Negocios. Francisco Rodríguez, Kantar.

Para más información e inscripciones, visita: https://expopublicitas.com/conferencias/