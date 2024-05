Tijuana, B.C.- La vocal ejecutiva de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) Baja California, Liliana Díaz de León Zapata, informó que de los 48 mil 366 funcionarias y funcionarios que serán requeridos en la jornada electoral del 2 de junio, se les ha entregado el nombramiento al 80.49 por ciento y con el resto se sigue trabajando para completar el 100 por ciento de funcionarios.

“Se está trabajando, iniciamos esta segunda etapa de capacitación electoral el pasado 9 de abril, tenemos hasta un día antes de la jornada electoral para concluirla. Nosotros acudimos a los domicilios para entregar los nombramientos; en algunos casos sí hay negativa por distintas razones que se pueden presentar, en ese caso se está trabajando con ese 20 por ciento que resta”, refirió Días de León Zapata.

Destacó que la ley no marca que sea obligatoria la participación de los ciudadanos seleccionados, sin embargo, enfatizó que es una función cívica que tiene cada ciudadana y ciudadano, y por lo tanto se debe ver como tal. Indicó que no existe una sanción a quienes decidan no participar, pero, recalcó que las personas visitadas son aquellas que previamente habían sido visitadas y en un principio habían aceptado participar.

En cuanto a los funcionarios de casilla informó que el INE tiene la atribución de integrar las mesas directivas de casilla por lo que requieren a 48 mil 366 funcionarias y funcionarios. Hasta la segunda semana de mayo han entregado el 80.49 por ciento de los nombramientos. Uno de los requisitos es que haya 9 personas por casilla, lo que quiere decir que se necesita a un presidente o presidenta, dos secretarios o secretarias, tres escrutadores y tres suplentes generales.

En cuanto a los observadores electorales, contó que recibieron 1, 661 solicitudes, las que deberán cumplir con un curso de observación electoral, además, se revisará que cumplan con todos los requisitos de ley, y posteriormente, los Consejos Distritales y el Consejo Local van a sesionar y a través de acuerdo aprobarán la designación de las observadoras y observadores.

También se confirmó que se instalarán 5, 374 casillas en todo el estado, de las que 41 serán casillas especiales en las que habrá mil boletas, y una vez que se terminen ya no se podrá votar en esa casilla. Indicó que no se ponen más boletas en esas casillas porque están destinadas a personas en tránsito, los residentes tendrán que ir a la casilla que les corresponde.

Por otra parte, dijo que ya se inició con las dos modalidades de voto, utilizadas por primera vez en Baja California, la primera es el voto de personas en prisión preventiva donde hay un padrón de 727 personas registradas en la lista nominal, por lo que se está trabajando de la mano con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) para acudir a los Centros Penitenciarios en Baja California. En esta modalidad las personas privadas de la libertad sólo podrán votar en la elección presidencial.

La primera visita se dio el pasado 6 de mayo, en esa fecha se visitaron cinco centros penitenciarios. En ese primer ejercicio se contó con la participación de alrededor del 73 por ciento de la población. El periodo cierra el 20 de mayo, cuando se espera alcanzar el total de personas que voten.

La otra modalidad es el voto anticipado, con esta se visita directamente los domicilios de las personas que no pueden acudir a las casillas a votar el día de las elecciones. La vocal explicó que esta modalidad responde a lo que indica el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en el que se establece que los ciudadanos que estén impedidos por alguna discapacidad, deberán solicitar su inscripción para que se les incluya en esta modalidad de voto anticipado. Durante este proceso electoral se contó con el registró de 96 personas a quienes van a visitar del 6 al 20 de mayo.

Detalló que el procedimiento consta en acudir al domicilio, entregar el sobre con las cinco boletas, una vez que el ciudadano emite su voto guarda las boletas de nuevo en el sobre y lo entrega de regreso a los representantes del INE para que se resguarden en las juntas distritales que corresponda. Será hasta la tarde del 2 de junio cuando se instalen mesas de escrutinio y cómputo del voto anticipado y del voto de las personas en prisión preventiva, y serán ciudadanos capacitados los que se encarguen del conteo de este voto. N