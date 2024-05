Gustavo Sánchez, candidato al Senado de la alianza Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), platicó en entrevista cuáles son sus principales propuestas de campaña.

Seguridad para Baja California, un hospital para San Quintín, apoyos a pescadores en Ensenada y San Felipe, estímulos al sector agrícola de Mexicali, así como impulso a los comerciantes de Playas de Rosarito, son algunas de las ideas del aspirante.

¿En materia de seguridad qué propone?

“El tema número uno la inseguridad, a donde voy la gente me dice ya no queremos vivir con temor, con miedo, con todo lo que esta pasando de inseguridad en el país y en Baja California en particular, y cómo no va a estar la gente con temor si ya van 185 mil asesinados como nunca en un gobierno federal, más de cien mil personas desaparecidas como nunca en un Gobierno Federal”.

“En materia de seguridad el Senado tiene facultades para llamar a cuentas al responsable de la seguridad a que comparezca al Senado, que nos diga que está pasando en este país con estas estadísticas tan brutales de la inseguridad, dinos cuál es tu plan para apaciguar este país y en un año queremos ver resultados, si no sirvió, presidente esta persona no tiene la capacidad para estar ahí”.

¿Cómo hacerle para que a Baja California le sean devueltas más participaciones federales?

“Vamos a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar la actual Ley del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya llegó el momento de revisar en este país cómo se está repartiendo el dinero de los mexicanos, de los bajacalifornianos que pagamos con nuestros impuestos, ponemos gasolina pagamos impuestos, vamos a un restaurante pagamos el IVA, nuestro cheque nos retienen el impuesto sobre el trabajo; la gente no sabe que de cada peso que pagamos los mexicanos 78 centavos se queda la Federación y 22 centavos es para que se repartan entre todos los Estados de la República del país y todos los Ayuntamientos del país, hay una formula y ahí se lo reparten, pues no tocan migajas a los bajacalifornianos, por esto tenemos que revisar esa actual Ley del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, esa es una propuesta muy en particular que quiero poner rápidamente en la mesa”.

El resto de la entrevista la puede ver en nuestra página de Facebook, en donde el aspirante al Senado responde más cuestionamientos en torno a sus propuestas, problemas y soluciones que plantea para Baja California. N

Newsweek en español te recomienda: