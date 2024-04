Un internauta de nombre LordeDandy dio a conocer a mediados de abril a través de X (antes Twitter) la compra de unos aretes Cartier —oro rosa y diamantes— en 237 pesos, cuando su costo real es de 237,000 pesos, pero que por error la reconocida marca de joyería los dejó en ese precio en su página web. Ahora, el comprador enfrenta este malentendido ante la Procuraduría del Consumidor (Profeco) para que se respete su valor de compra.

Cartier es una marca francesa de relojes y joyas, fundada en 1847 por Louis-François Cartier. Actualmente, pertenece al prestigioso grupo suizo Richemont, y sigue siendo una de las marcas más exclusivas y destacadas del mundo. Los precios de sus productos son realmente elevados, por ejemplo, un anillo de oro blanco, ónix y diamantes tiene un valor de 1 millón 200,000 pesos.

Ante el descubrimiento de su error, presuntamente la compañía trató de convencerlo de que renunciara a su adquisición, por lo que enviaron un documento para que él firmara, en donde pretendían que el cliente se diera por satisfecho y renunciara al derecho de recibir sus aretes a cambio de 474 pesos y dos obsequios: una botella de champagne y un portapasaporte.

“Este fue el oficio prehecho que me hicieron y, con esto, solitos se echaron de cabeza porque me dieron las pistas que me faltaban”, acusó LordeDandy.