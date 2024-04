Madonna, cantante y empresaria estadounidense reconocida como la “Reina del Pop”, dio sus primeros dos conciertos en la Ciudad de México (CDMX), como parte de su gira The Celebration Tour. Sus presentaciones los días 20 y 21 de abril estuvieron divididas en siete actos, en los cuales externó su admiración por la pintora mexicana Frida Kahlo, a quien agradece haberla inspirado y ayudarla a no sentirse una freak (fenómeno) cuando era joven.

“Cuando era una niña creciendo en el medio oeste, descubrí a Frida Kahlo. Fui al único museo que había de Diego Rivera en Detroit, pero estaba solo interesada en el pequeño cuadro de una mujer con cabello largo y grandes ojos. Leí su historia y me dio esperanza”, comentó desde el Palacio de los Deportes.

Los conciertos son para celebrar 40 años de su trayectoria artística. Desde el auditorio no solo lleva un recuento de sus temas más exitosos como “Nothing really matters”, “Everybody”, “Burning up”, “Open your heart” y “Holiday”, también hace una invitación a conocer pasajes personales; de vez en cuando, Madonna se detiene durante el show a explicar momentos que considera importantes.

“Frida es mi madre, mi espíritu animal, mi musa eterna, ella me inspiró a mí, yo los inspiro ahora a ustedes. Tienen bellas tradiciones México, estoy muy feliz de estar aquí, gracias por apoyarme, ¡bienvenidos a mi viaje!”, dijo la también actriz de 65 años.

De acuerdo con medios internacionales, Madonna tiene una colección de obras de la pintora mexicana valuada en millones de dólares, entre ellas destacan “Mi nacimiento” y “Autorretrato con monos”. Sin embargo, desde 2001 confesó ser fanática de Kahlo, incluso ha recreado algunas fotos con las mismas poses y vestimenta parecida.

MADONNA Y SUS REFLEXIONES EN CONCIERTOS DE LA CDMX

Durante sus primeras presentaciones en la capital mexicana, Madonna también reflexionó de su misión como madre, motivando a sus fans a que nunca se rindan. En su breve discurso mencionó que “no siempre será la chica popular, pero siempre será la maldita mujer ruda y honesta”.

“Y cuando ya no esté aquí, nadie jamás dirá que no luche por lo que creí. Y estoy feliz de hacerlo para ti”, agregó la madre de seis hijos: Lourdes, Rocco, David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Estere.

The Celebration Tour en la CDMX continuará con los días 23, 24 y 26 de abril. En un inicio solo estaba contemplado Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa como Países Bajos, en donde tenía previsto concluir su gira a finales de 2023. Reconocida desde la década de 1980, Madonna es un ícono mundial. De acuerdo con Vogue, es la cantante más vendida en la historia de la música, con más de 300 millones de discos vendidos. Además, es la artista con más temas en el número uno de las listas musicales. Dentro del cine, actuó en películas como Un equipo muy especial (1992), junto a Tom Hanks, Geena Davis y Lori Petty. N