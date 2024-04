En contraste con la sobriedad que proyecta el mundo que rodea al sistema financiero mexicano, en las oficinas de Bineo lo que prevalece es la comodidad: el personal no viste de saco, corbata, traje sastre ni zapatillas, y cuando llega al corporativo, ubicado en la avenida Reforma de la Ciudad de México, literalmente ocupa el escritorio que esté vacío y el que mejor le parezca. Ello se vuelve más factible considerando que cada colaborador utiliza una computadora portátil, lo que a su vez le permite trabajar desde casa varios días a la semana.

En tanto, las paredes de las oficinas también hacen lo suyo: a lo largo de varios muros se dejan ver letreros que encarnan la labor de esta empresa: “Somos humanos, no bots”. “Nos alejamos del ego, drama, problemas”, “Aprendemos rápido y no le damos oportunidad al fracaso”, “Confiamos mutuamente y celebramos los logros”… Al frente de este proyecto está Víctor Moya, un ingeniero civil con maestría en administración de empresas y con amplia experiencia en el sistema financiero. Él ha colaborado en grupos como Banamex, Citibank, Fullerton Financial Holdings at Temasek Holdings, Digital Finance International y 4finance.

UNA INSTITUCIÓN REGULADA POR LAS AUTORIDADES FINANCIERAS

“Somos el primer banco cien por ciento digital en México con licencia propia. Somos una institución regulada por todas las autoridades financieras. Ello da protección, seguridad y certeza a los clientes de que sus ahorros están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)”, indica Moya, director general de Bineo. “Nuestra oferta de valor es que somos un banco dirigido a personas que quieren vivir cien por ciento en el mundo digital. Está dirigido para quienes desean tener todo en la palma de su mano en donde sea y cuando sea. Operamos las 24 horas del día de los siete días de la semana”.

En enero pasado, Grupo Financiero Banorte lanzó Bineo, un banco que no tiene sucursales, pero cuyo desafío primordial es satisfacer las necesidades de las personas que buscan una solución cien por ciento digital. Al operar con una licencia de Institución de Banca Múltiple propia autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la opinión favorable del Banco de México (Banxico) y con el aval del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), garantiza la protección de los ahorros de los usuarios por 400,000 UDIS, el equivalente a más de 3 millones de pesos.

“LLEGAMOS A LUGARES DONDE NO EXISTEN SUCURSALES BANCARIAS”

“Al ser cien por ciento digital podemos llegar a cualquier esquina del país. Hoy en México casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, entonces cruzamos una coyuntura y llegamos a lugares donde no existen sucursales bancarias. Para cualquier persona que quiera tener el acceso a la banca tenemos una gama de servicios muy amplia. Vamos por las personas que nunca han tenido una cuenta bancaria o una relación con una institución financiera. Tenemos programas de entrenamiento y de educación financiera muy profundos. La idea es llevar a los clientes de la mano y que sepan cómo funciona”, añade Víctor Moya.

Bineo está diseñado para que los clientes muevan su dinero, ahorren y obtengan préstamos donde, cuando y como quieran. Basta con que en su teléfono descarguen la aplicación, disponible tanto para iOS como para Android. Se pueden dar de alta con la credencial del INE. El directivo abunda al respecto: “Es un proceso que tarda muy poco, en minutos puedes tener una cuenta completa: puedes depositar, prestar, retirar, hacer transferencias, pagar servicios. Y también tendrás una tarjeta digital para comprar de manera segura en internet y una tarjeta física para pagar en comercios físicos y retirar dinero en la red de más de 10,000 cajeros de Banorte; esta tarjeta tiene una singularidad: no exhibe los números de la cuenta en el plástico, entonces si la pierdes nadie podrá usarla para nada”.

EN BINEO LOS CLIENTES NO SON ATENDIDOS POR BOTS

La oferta de valor de este nuevo banco es para quienes anhelan mover sus finanzas en un espacio cien por ciento digital. Para quienes no desean poner un pie en una sucursal bancaria. Sin embargo, eso no quiere decir que cuando el cliente tenga una duda o problema será atendido por un robot; al contrario, siempre tendrá a un humano que lo asesore.

“Eso es muy importante: en todas las interacciones que el cliente tiene con nuestro Centro de Soluciones no se encuentra con bots, no tenemos herramientas automatizadas que contesten tratando de simular a una persona”, explica el director de Bineo. “En cada interacción, ya sea por WhatsApp, por el chat de la app, por teléfono, siempre contesta un humano. Y también tenemos toda la tecnología para que cada vez que el cliente tenga un contacto con nosotros todo se resuelva muy rápido. La plataforma tecnológica permite tener toda la información en un solo lugar y dar ese nivel de atención para romper los puntos de dolor que existen en la banca tradicional”.

—¿El sistema legal en México se ha modernizado para el tratamiento de los clientes morosos?

—El sistema financiero te da la certeza para hacer las cosas de manera correcta, por eso era muy importante para nosotros tener una licencia bancaria completa. Fue una decisión que tomamos, que para darles a los clientes el servicio adecuado y la seguridad y la certeza necesitábamos ser banco, con eso les damos una certeza regulatoria y de seguridad de que están protegidos tanto en sus datos personales y sus ahorros, como en sus depósitos y toda su transaccionalidad.

BANCO BINEO YA CONSTRUYÓ LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO

—Bineo crecerá gradualmente en cuanto a los servicios financieros, ¿en qué momento se encuentra ahora en comparación con los bancos ya establecidos?

—En Bineo ya construimos los cimientos del edificio, son cimientos muy poderosos y salimos con estos productos que tenemos. Ahora vamos a empezar a escuchar las necesidades de los clientes, ver cuáles son los siguientes pasos. Tenemos un anaquel de productos que iremos desarrollando, pero depende de las necesidades del cliente y de lo que nos vayan refiriendo. Este es un proceso evolutivo en donde, si bien nacimos con esto, pues no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Estamos desarrollando todos los días, a través de metodologías ágiles, nuevas funcionalidades, productos y condiciones que van a ir creciendo. Conforme vayamos evolucionando con los clientes iremos abriendo muchas más líneas de negocio.

PARTE DEL GRUPO FINANCIERO MEXICANO MÁS GRANDE

—¿Cuál es la relevancia de las autorizaciones y avales que tiene Bineo en comparación con las plataformas digitales tan comunes hoy en día?

—El ser el primer banco con licencia propia y el primero cien por ciento digital nos otorga una solidez que no tienen los demás jugadores. Las empresas digitales que se hacen decir neobancos, financieras, no tienen el sustento legal necesario para operar como lo hace un banco, tanto desde la parte de los préstamos como de la parte de los ahorros, por eso es tan importante que nosotros sí le diéramos esa ventaja a nuestros clientes. Las autorizaciones y avales nos permiten garantizar a los clientes que nuestra metodología está respaldada por una regulación. Garantizamos que trabajamos con el más alto de los estándares tanto a nivel regulatorio como a nivel de controles internos. Además, somos parte del grupo financiero mexicano más grande y número uno del país.

—¿Si yo soy usuario de Banorte me recomiendas cambiarme a Bineo?

—Eso es parte de la estrategia del Grupo Financiero Banorte, dejarle al cliente la decisión en sus manos. Como grupo tenemos toda la gama de productos y servicios que el cliente desee. Él va a decidir por qué banco quiere ser atendido. Hay muchos clientes que no quieren tener un contacto físico, que desean tener todo 24/7 en la palma de la mano, que quieren resolver de una forma diferente, que desean tener esa personalización que le estamos dando. Para esos clientes que quieren vivir cien por ciento en el mundo digital tenemos Bineo. Eso es algo muy poderoso porque no estamos limitando ni tratando de llevar a los clientes a donde nosotros consideremos que es la mejor solución para ellos, que ellos decidan qué tipo de soluciones desean tener. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: