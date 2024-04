La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó este lunes con 19 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que estará conformado por los recursos de Afores de personas de 70 años en adelante que estén inactivas. Lo anterior, a fin de financiar una pensión del 100 por ciento a trabajadores que ganan el salario promedio o menos, pero ¿en qué consiste?

Ahora, el proyecto pasará al Pleno de San Lázaro para ser discutido y votado. El decreto reforma las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Infonavit y la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar estaba en un inicio dentro del paquete de proyectos de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

El dictamen contempla brindar a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que los trabajadores que empezaron a cotizar a partir de 1997, se retiren con el 100 por ciento de su último salario. En febrero, la propuesta contempló la creación del fondo con recursos por alrededor de 64,000 millones de pesos.

“LAS AFORES SE QUEDAN CON 96 POR CIENTO DE LOS FONDOS NO RECLAMADOS”

De acuerdo con Animal Político, la iniciativa propone modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la actual Ley del Seguro Social, agregando la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”.

Esta propuesta presentada por los legisladores morenistas Ignacio Mier Velazco e Ivonne Cisneros para disponer de los recursos de las cuentas no reclamadas a partir de los 70 años no venía en la iniciativa enviada por el presidente López Obrador en febrero. A tenor de Morena y del mandatario mexicano, con este proyecto se busca establecer en la ley la obligación de entregar tales recursos. Actualmente, “las Afores no entregan los recursos no reclamados al Seguro Social”.

En palabras de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, las Afores no respetan la ley y se quedan con 96 por ciento de los fondos no reclamados. El Fondo de Pensiones para el Bienestar también se financiará con los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Además de las utilidades de empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Transístmico. A esto se sumarán los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRARÁ EL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR

Mier Velazco argumentó que en México existen casi 5 millones de personas pensionados, sean del IMSS o ISSSTE; “hay 55 millones de mexicanos que están cotizando en las Afores y aportando con la participación social del gobierno y de los propios patrones en el sistema. De ellos, 45 millones están bajo el esquema de 1997”.

En esa vía, agregó que se pretende compensar las distorsiones que generó el esquema de 1997 en perjuicio de 45 millones de trabajadores. Según el diputado, estos individuos sufren porque la tasa de reemplazo garantizada no alcanza el 40 por ciento. Ahora, el objetivo es que los trabajadores tengan una pensión de 16,400 hasta 18,000 pesos al mes.

“Este proyecto busca ser un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. Hay que dar justicia social y garantizar a los trabajadores de México una pensión digna”, dijo.

Por su parte, la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, de Morena, sostuvo que la intención es que el trabajador, cuando llegue a pensionarse, logre el 100 por ciento de su salario actual, en lugar de recibir del 30 al 40 por ciento de su salario.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México en nombre del gobierno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será responsable de establecer cómo funcionará este fondo. Lo anterior, mediante un decreto que emitirá el presidente dentro de los 60 días posteriores a que este proyecto de decreto entre en vigor.

Sin embargo, expertos apuntan que todavía no hay suficientes datos para poder asegurar que se garantizará una pensión de al menos 16,400 pesos. Antonio Simanca, exdirector de desarrollo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), considera que hace falta un análisis más profundo para poder afirmar su viabilidad financiera a largo plazo. N