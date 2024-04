El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes 15 de abril, durante su conferencia matutina, que después del 2 de junio, habiendo finalizado la contienda electoral y antes de entregar la banda presidencial, iniciará su gira del adiós por todo el país.

“Pasando las elecciones nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente. Ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado. Quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses”, dijo el mandatario.

“No voy a poder recorrer todas las regiones, pero sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial para despedirme y sobre todo para dar gracias a la gente, por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento.

LÓPEZ OBRADOR DIRÁ ADIÓS Y ANTICIPA QUE NO TENDRÁ REDES SOCIALES

“Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo de las fatigas de millones de mexicanos. Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos. No es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes”, añadió López Obrador sobre su gira del adiós.

Dijo que se despedirá porque se retirará y jubilará de la política del país. “Por el afecto, por el cariño, por el amor nos vamos a estar recordando y comunicando. Yo no voy a participar en ninguna actividad política, no voy asistir a ningún foro, ninguna conferencia, no voy a tener red social”, explicó el presidente de México.

“No voy a escribir ningún mensaje por tuit, por Facebook, por nada, tampoco voy a poder recibir a compañeras, compañeros, porque si no me convierto en lo que no quiero, no deseo ser líder moral”, explicó López Obrador.

AMLO HACE UN LLAMADO A LA PAZ

Durante su conferencia, López Obrador también hizo un llamado al cese al fuego en Oriente Medio y a la solución pacífica de las controversias. Respecto al actual conflicto bélico en esa región dijo que el gobierno de México fundamenta su postura con base en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política exterior.

“No condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la Franja de Gaza y ahora con Irán y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Eso es lo que estamos nosotros sosteniendo”, afirmó. N

