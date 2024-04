El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este viernes 12 de abril que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el jueves 11 suspender la difusión de las conferencias de prensa matutinas, también conocidas como “mañaneras”, en plataformas oficiales y el Sistema Público de Radiodifusión (SPR).

“Hay una muy buena noticia. No prohibieron las mañaneras ayer en el INE, no se prohibió porque iba a ser una violación flagrante a la Constitución. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información”, subrayó López Obrador sobre las “mañaneras”.

Durante su conferencia matutina de este viernes sostuvo que “la democracia es debate, es diálogo”. Por ello sería un acto de censura cancelar este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, dijo el presidente López Obrador.

“NO PUEDEN PROHIBIR LAS ‘MAÑANERAS'”, DICE LÓPEZ OBRADOR

“En las dictaduras no se puede hablar; en la democracia se tiene que garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el derecho de réplica. Es la libertad en una palabra, no se puede cancelar la libertad. (…) Lo importante es que reconocen que no pueden prohibir las mañaneras”, abundó.

El mandatario López Obrador afirmó que las conferencias “mañaneras” permiten informar al pueblo de México de manera directa sobre diversos asuntos de interés público sin el filtro que representan los medios corporativos.

XÓCHITL GÁLVEZ IRÁ AL TRIBUNAL DEL INE

“Qué bueno que no se canceló, no se prohibió la mañanera. Aquí nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir hablando de todos estos temas y vamos a seguir informándole a la gente sobre cómo va el país en lo económico, en lo social, en lo que tiene que ver con la política exterior”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo aseguró que la federación es respetuosa de la ley electoral y disposiciones de las autoridades en la materia.

El jueves por la tarde el INE rechazó la petición de cancelar las conferencias de prensa presidenciales luego que la candidata a la presidencia del país, Xóchitl Gálvez y los dirigentes del PRI, PAN y PRD, tuvieran una reunión a puerta cerrada el martes pasado con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zabala.

Respecto a la decisión del INE sobre las mañaneras, Xóchitl Gálvez dijo: “Vamos a ir al Tribunal (Electoral), vamos a recurrir la resolución del INE porque nosotros creemos que ya se ha hecho en otras ocasiones y con presidentes mucho menos activos en las campañas electorales. El presidente es el jefe de campaña de Sheinbaum”. N

