Familiares, activistas y amigos piden justicia, después de que se dio a conocer que quedó absuelto de una acusación José María ‘Chema’ Sosa por el homicidio de su exnovia Paulina Camargo, esto por determinación de un juez federal.

Sin embargo, continúa la imputación en su contra por la desaparición forzada de la joven, lo que genera preocupación de que pueda quedar en libertad.

Fue la madre de Paulina, Rocío Limón, quien dio a conocer la decisión de las autoridades, donde argumentan que al no haber encontrado el cuerpo de Camargo, no puede existir una sanción legal en contra del exnovio.

Rocío Limón expuso que la petición fue por un juez federal, por ello se logró, además se trata de uno de los tres amparos que interpuso la defensa del presunto responsable de la desaparición de su hija y de su nieto.

Recordemos que José María declaró, tras su detención en 2015, que asesinó a ella y al bebé que esperaba. Pero, su defensa argumentó que las declaraciones las hizo tras presuntamente ser torturado.

La joven fue vista por última vez el 25 de agosto del 2015, tras acudir con su novio José María ‘Chema’ Sosa al ginecólogo para una consulta.

TODO EL APOYO A LA FAMILIA DE PAULINA CAMARGO: GOBERNADOR

Después de que quedó absuelto José María ‘Chema’ Sosa por el homicidio de su exnovia Paulina Camargo, por determinación de un juez federal, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina justificó que el acusado tiene derecho a defenderse por las vías legales, sin embargo, darán apoyo a la familia de la víctima.

El titular del Poder Ejecutivo garantizó que se reunirá con el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Gilberto Higuera Bernal, con la finalidad de tener más información sobre lo ocurrido.

“Estoy enterado del desenlace que tuvo Paulina Camargo, la persona implicada está en su derecho de poder recurrir a las instancias que considera necesarias, yo estaré hablando con don Gilberto Higuera, para poder tener mayor conocimiento”, declaró.

El gobernador dijo que desde la administración estatal, se brindará todo el apoyo legal correspondiente a la familia de Paulina Camargo, con el objetivo de buscar que se cumpla la Ley.

RESPALDO DEL GOBIERNO

“La familia tienen todo el respaldo del gobierno estatal, sin vulnerar el Estado de derecho, y buscando que siempre se privilegie la inocencia, pero también, quien lo debe tener que asumir su propia responsabilidad, la presunción de inocencia en nuestro país es una realidad, los procesos son largos, es un tema de comprobación, pero al final de cuenta estaremos respaldando a la familia de Paulina”, dijo.

Recordemos que fue la madre de Paulina, Rocío Limón, quien dio a conocer la decisión de las autoridades, donde argumentan que al no localizar el cuerpo de Camargo, no puede existir una sanción legal en contra del exnovio.

Rocío Limón expuso que la petición fue por un juez federal, por ello se logró, además se trata de uno de los tres amparos que interpuso la defensa del presunto responsable de la desaparición de su hija y de su nieto.

Cabe mencionar que José María declaró, tras su detención en 2015, confesó que asesinó a ella y al bebé que esperaba. Pero, su defensa argumentó que las declaraciones las hizo tras presuntamente ser torturado.

La joven fue vista por última vez el 25 de agosto del 2015, tras acudir con su novio José María ‘Chema’ Sosa al ginecólogo para una consulta.

MADRE DE PAULINA CAMARGO TENME POR SU VIDA

Rocío Limón, madre de Paulina Camargo denuncia ante las autoridades judiciales que teme por su vida, una vez que un juez absolvió a José María Sosa “El Chema” por el delito de homicidio.

Por otra parte, lamentó que, pese a las pruebas aportadas, la justicia federal no reconoce ninguna. “El juez federal no nos reconoce a nosotros como parte de la búsqueda de mi hija y mi nieto, si yo salí a buscar a mi hija ese 25 de agosto de 2015, los federales nos dicen que eso no es correcto, y entonces si yo entregué pruebas, testimonios, el juez federal dice que si la familia lo entregó es ilícito”, dijo.

Frente a la Casa de Justicia de la capital poblana, la madre de Paulina, dijo que “no han parado la búsqueda, se han recabado datos, pistas, para encontrar algún elemento que nos permita llegar a donde está Paulina”.

Narró que una vez que su hija desapareció su familia y ella ha vivido con miedo, ya que afirma “Chema” es un sociópata, protegido por la autoridad sin que se le dé justicia a la víctima.

Asimismo, reprochó que a la autoridad no haber recibido alguna notificación de las autoridades en torno al amparo de las instancias federales, “nosotros nos enteramos por parte de una persona que nos hizo el favor de decir que saldría el amparo a favor de esta persona”, dijo.

Enfatizó que con la decisión del juez cualquier persona puede hacer lo que quiera con la vida de las personas, sin que haya una consecuencia.

HACE LLAMADO A CANDIDATOS

Pidió a los candidatos a un puesto de elección popular a que se acerquen a las familias de personas desaparecidas o asesinadas, ya que la autoridad con pruebas prefiere otorgarles la libertad.

Fue el fin de semana cuando se dio a conocer que José María N; había ganado un amparo directo 63/2023, por el delito de feminicidio de Paulina Camargo, dicha decisión se basó ante la falta de evidencia del cuerpo de la joven, que lleva desaparecida casi nueve años, sin embargo, continuará en prisión preventiva por la desaparición forzada de la joven.

Recordemos que el 25 de agosto del 2015 cuando Paulina desapareció, tenía cuatro meses de embarazo. La última persona en verla con vida fue su exnovio José María, “Chema”, aceptó haber matado y tirado el cuerpo de la joven a un contenedor de basura en Infonavit La Margarita.