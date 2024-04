TikTok, de la empresa china ByteDance, lanzó en cuatro países una nueva aplicación, TikTok Lite, que pagará a los usuarios por ver videos, anunció la red social este miércoles 10 de abril.

Lanzada para teléfonos Apple y Android, TikTok Lite, solo podrá ser usada por usuarios mayores de 18 años. Además de España, está disponible por el momento en Francia, Japón y Corea del Sur. Los usuarios de TikTok Lite podrán “acumular puntos descubriendo contenido nuevo o realizando determinadas acciones”.

“Los puntos acumulados podrán transformarse en una tarjeta regalo o utilizarse para apoyar a los creadores”, añadió TikTok. Muy popular entre los jóvenes, TikTok tiene más de 1,500 millones de usuarios en todo el mundo.

“TikTok Lite es una versión más pequeña y rápida de TikTok, diseñada para usuarios con menos de 2GB de RAM, datos limitados o que se conectan a redes 2G o 3G. Ofrece una solución a medida para abordar desafíos específicos de los creadores sin comprometer la experiencia de TikTok”, indican las especificaciones de la aplicación.

CON TIKTOK LITE SE OBTIENEN GANANCIAS DE UN EURO AL DÍA

Según The Information, ByteDance espera que cada usuario pueda ganar en torno a un euro al día a través de TikTok Lite. Para ello, no solo tendrá que ver vídeos, sino también atraer a personas que no se encuentren registradas y realizar determinadas acciones que mejoren las estadísticas de uso de la red social.

Se la acusa regularmente de difundir videos de desinformación, desafíos peligrosos e imágenes pornográficas, o incluso de ser una herramienta de espionaje y propaganda al servicio de Pekín, lo que la empresa niega.

En tanto, TikTok se encuentra atrapada en la pelea entre Estados Unidos y China. Objeto de una campaña en Estados Unidos para desvincular económicamente a la red social de su matriz china, se ha convertido en objeto de controversia entre las dos potencias y Pekín ya ha advertido que hará todo lo posible para impedir su venta forzada.

EUA VS. CHINA

Bajo una nueva legislación aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada, TikTok podría ser prohibida en ese país a menos que corte sus vínculos con su casa matriz china ByteDance.

Pero en esta batalla ha surgido lo que muchos consideran una contradicción: mientras la empresa intenta convencer al Congreso de su independencia de Pekín, las autoridades chinas han salido en su defensa.

Pekín no quiere que se siente un precedente viendo que se obliga a una empresa china a vender uno de sus activos más valiosos, incluido un algoritmo que es la envidia de sus competidores, estiman los analistas. “Este tipo de amenaza es como un robo a plena luz del día”, dijo a AFP Mei Xinyu, un economista chino. N

